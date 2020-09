Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi venerdì 11 settembre: Rissa tra Tina e Armando

Quinto ed ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione della 25esima edizione di Uomini e Donne, il popolare dating show condotto da Maria De Filippi. In questi primi giorni Queen Mary può gioire perché gli ascolti del programma sono stati più che soddisfacenti, superando il 22%di share. Il pubblico di Canale 5 oggi pomeriggio avrà modo di vedere l’ultimo appuntamento settimanale che sarà composto ancora una volta dal Trono classico e over assieme.

Dopo aver visto un duro scontro tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, I telespettatori oggi vedranno altro protagonisti del parterre senior. Una di essi sarà il cavaliere campano Armando Incarnato. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa accadrà oggi in trasmissione.

Armando Incarnato decide di chiedere con una dama, Tina Cipollari lo attacca

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, venerdì 11 settembre 2020 fornite da Il Vicolo delle News, rivelano che ci sarà un cavaliere verrà preso di mira da tutti. Stiamo parlando di Armando Incarnato che anche questa volta vorrà chiudere la conoscenza con la dama con cui si è frequentato fino ad oggi.

A quel punto la storica opinionista del dating show di Maria De Filippi, Tina Cipollari si scaglierà contro di lui perchè tutte le sue frequentazioni hanno sempre lo stesso finale. Per la vamp frusinate l’imprenditore campano non è interessato a trovare il vero amore in trasmissione.

Tutto il parterre senior contro il cavaliere Armando Incarnato

Gli spoiler forniti da Il Vicolo delle News sul nuovo appuntamento di Uomini e Donne, in onda oggi pomeriggio su Canale 5, svelano anche che gli spettatori presenti nello studio 6 dell’Elios in Roma saranno dalla parte dell’opinionista Tina Cipollari e contro il cavaliere napoletano Armando Incarnato. In poche parole sarà una puntata abbastanza difficile per quest’ultimo.

Per quanto riguarda il Trono classico, la giovane tronista Sophie è uscita in settimana con Facundo, un ragazzo argentino. Sembra sia andata abbastanza bene nonostante il corteggiatore inizialmente fosse più interessato a Jessica. Ma dopo aver realizzato l’esterna dirà di essere incuriosito da Sophie. Jessica invece è uscita con Davide e Simone e anche lei si è trovata bene con entrambi. L’appuntamento col dating show di Maria De Filippi è per lunedì prossimo con una nuova settimana di programmazione.