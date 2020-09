Romina Power disperata, il messaggio straziante: “Sta bruciando” (FOTO)

Romina Power preoccupata per gli incendi che stanno colpendo la California

Da qualche mese, ovvero da quando è scoppiata la pandemia da Covid-19, Romina Power è costretta a rimanere in Europa senza la possibilità di raggiungere la California, sua terr d’origine. La cantante, infatti, dopo l’esperienza al serale di Amici 19 insieme al suo ex Al Bano si trova nella tenuta di Cellino San Marco.

L’unico viaggio all’estero lo ha fatto circa un mese fa per andare a trovare la figlia Cristel e i nipotini che si trovano in Croazia. Nonostante sia lontana dalla sua America, quella terra è sempre nel cuore della professionista. Infatti nelle ultime ore, attraverso il suo account Instagram ha lanciato un disperato appello per quei luoghi. “La mia povera California brucia”. La donna si riferisce ai spaventosi incendi che, in questi giorni, stanno devastando la California del Nord e altre parti.

Il disperato appello della cantante americana su Instagram

Romina Power sarà ospite del primo appuntamento stagionale di Domenica In, condotto ancora una volta da Mara Venier. Tuttavia il pensiero dell’ex moglie di Al Bano è rivolto verso la terra nella quale è nata. Purtroppo da giorni la California brucia e con essi alberi e purtroppo anche tanti animali. Per questo motivo la professionista statunitense mentre osserva a distanza ha scritto delle parole disperate su Instagram, perché non riesce a darsi pace di quello che sta accadendo.

“Migliaia di ettari in fiamme, intere città evacuate”, ha asserito la donna che, come tutti ben sanno da tanto anni è molto vicina alle più delicate tematiche ambientali globali. Alla fine del messaggio che accompagna una foto di un bosco che brucia,la Power si è chiesta quando finirà tutto questo. (Continua dopo il post)

Romina Power al centro del gossip

Nel frattempo Romina Power è finita nuovamente al centro della cronaca rosa per un articolo apparso nel magazine Nuovo. La rivista diretta da Riccardo Signoretti dice che giorni fa a Cellino San Marco si è tenuta una cena a cui hanno partecipato anche Romina Power e il figlio Yari.

Fin qui nulla di strano se no fosse che allo stesso tavolo erano presenti anche Al Bano e la compagna Loredana Lecciso. Le due donne hanno fatto pace? Intanto il giornalista ha fatto sapere che la statunitense sarebbe d’accordo al matrimonio del suo ex con l’imprenditrice salentina.