Uomini e Donne, cavaliere umilia Riccardo Guarnieri: “Lui? Una primadonna…”(FOTO)

Giovanni Longobardi critica Riccardo Guanieri

Dopo la pausa estiva, lunedì scorso nel pomeriggio di Canale 5 è tornato Uomini e Donne con la 25esima stagione. Una versione rivoluzionata a causa della pandemia e con lo studio rinnovato. Tuttavia al Trono over, il pubblico ha avuto modi di rivedere vecchi protagonisti del dating show di Maria De Filippi. Ad esempio Gemma Galgani, ma anche Valentina Autiero, Pamela, Armando Incarnato ed Enzo e Pamela che hanno avuto un duro scontro. Ma al momento non si sono fatti vivi Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

I due sappiamo che non stanno più insieme da diverso tempo dopo l’ennesima crisi sentimentale. A spendere qualche parola sull’ex coppia ci ha pensato il cavaliere Giovanni Longobardi, al momento in crisi con Veronica Ursida. L’uomo ci è andato giù pesante con il personal trainer pugliese dicendo al magazine Mio: “Riccardo Guarnieri? Lo reputo una primadonna”.

L’avvertimento a Ida Platano

Intervistato dal periodico Mio, Giovanni Longobardi ha continuato il suo sfogo in questo modo: “A Ida Platano l’avevo già detto, ma lei era innamorata e ci ha voluto provare”. In poche parole il cavaliere aveva avvisato la dama che il personal trainer si sente spesso una primadonna, tuttavia la parrucchiera bresciana ha voluto conoscerlo lo stesso.

Ricordiamo che tra quest’ultima e il fidanzato di Veronica Ursida c’è sempre stata un’ottima intesa, infatti sono buoni amici. I due si sono conosciuti a Temptation Island quando lui era un tentatore. I telespettatori di Canale 5 aspettano con impazienza che Riccardo e Ida Platano si presentino nello studio di Uomini e Donne per informarli di quanto è accaduto in questi mesi. (Continua dopo la foto)

Giovanni Longobardi e Veronica Ursida sono in crisi

Nonostante siano in crisi, pare che Giovanni Longobardi e Veronica Ursida continuano a sentirsi. In estate i due protagonisti del Trono over di Uomini e Donne sembravano innamorati più che mai, ma poi qualcosa si è spezzato al punto che si sono allontanati. Ma cosa è successo realmente tra loro?

Il pubblico della rete ammiraglia Mediaset attende anche il loro ingresso nello studio 6 del centro Elios di Romaper avere un confronto davanti alle telecamere. Magari Maria De Filippi con i suoi discorsi potrebbe fare da cupido e farli ricongiungere. Al momento sappiamo solo che lei sta facendo dei gesti molto importanti per l’ex cavaliere.