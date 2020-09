Gemma Galgani, lifting pagato dalla redazione di Uomini e Donne e Maria De Filippi? La verità

Chi ha pagato il lifting a Gemma Galgani?

Nella prima puntata stagionale di Uomini e Donne,dopo una serie di filmati che mostravano il pre e post operazione, il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di vedere una nuova Gemma Galgani. Ebbene sì, la storica dama torinese del Trono over in piena estate ha deciso di farsi il lifting al viso. Decisione che ha scatenato l’iralità non solo da parte del popolo del web, ma soprattutto della sua acerrima nemica Tina Cipollari.

In una recente intervista la magazine Nuovo, la direttrice di sala ha affermato di sentirsi serena dopo tanto tempo anche se le sono arrivare numerose critiche. Inizialmente la donna era abbastanza terrorizzata perché era convinta che il chirurgo plastico le avrebbe rivoluzionato il viso. Ma una volta accertato di aver fatto un ottimo lavoro si è tranquillizzata. Ma chi ha pagato l’operazione al dottor Marco Gasparotti? Per caso è stata la redazione di U&D e Maria De Filippi come è avvenuto anni fa a Selfie?

L’operazione chirurgica se l’è pagata lei stessa: l’ammissione della dama torinese

A svelare il tutto ci ha pensato la stessa Gemma Galgani nel corso della lunga intervista per il settimanale Nuovo. La dama torinese del parterre senior ha confidato: “Questa volta ho intrapreso un percorso personale direttamente con il professore. La redazione di Uomini e Donne era al corrente ma ho fatto tutto da sola. Non vorrei quantificare il costo dell’operazione perché è talmente bella l’esperienza che ho vissuto che sinceramente la parte economica non la considero proprio. Sono sempre stata così nella vita. Il sorriso e la serenità che ho oggi non hanno prezzo”.

Quindi in questo caso Maria De Filippi e la sua redazione non c’entrano nulla nella scelta di Gems. Un intervento del genere ha un costo minimo di cinque mila euro, ma varia a seconda le esigenze. Spesa che la donna si è pagata con lo stipendio che prende dal Teatro Colosseo di Torino.

Gemma Galgani si sente finalmente a suo agio

Oggi Gemma Galgani si sente di nuovo pronta per intraprendere una conoscenza e magari trovare l’amore. Intervistata dal periodico Nuovo, la dama del trono over ha confessato che per tanto tempo si è sentita a disagio col proprio corpo e questa cosa la influenzava moltissimo nell’avere rapporti con l’altro sesso.

“Prima dell’intervento non mi sono consultata con Maria, ma solo con il professore. Quando però ho visto la De Filippi dopo l’operazione la sua espressione positiva è valsa più di mille parole. Penso che le sia piaciuto il risultato finale”, ha concluso la nemica di Tina Cipollari.