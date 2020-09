DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni di domenica 13 settembre: Can e Sanem si fidanzano

Sessantaseiesimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Dopo la programmazione giornaliera avvenuta per tutta l’estate, la soap opera DayDreamer – Le Ali del Sogno sbarca nel fine settimana di Canale 5. Infatti, Mediaset ha deciso di collocarla al sabato e alla domenica dopo il grande successo d’ascolti ottenuto nei due mesi precedenti.

Nel giorno festivo il pubblico avrà modo di vedere solo un episodio, il numero 66 prima della messa in onda de Il Segreto e dopo Una Vita. Cosa accadrà? Gli spoiler rivelano che la madre di Sanem seguirà la figlia per vedere se le ha raccontato la verità, nel frattempo Can e la Aydin saranno sempre più vicini.

Mevkibe segue Sanem a casa di Can

Le anticipazioni del 66esimo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda domenica 13 settembre 2020, rivelano che Can, nonostante sia abbastanza arrabbiato, riuscirà lo stesso a mantenere la calma. La direttrice creativa della sua società, Deren, a differenza del proprio datore di lavoro, invece avrà un atteggiamento molto aggressivo. Di conseguenza il primogenito di Aziz riunirà Sanem, CeyCey e tutti gli altri collaboratori nella sua villa per completare la campagna pubblicitaria per la Compass Sport.

I dipendenti della Fikri Harika dopo aver cambiato location, riusciranno a dare il meglio di loro ed essere più creativi. Nel frattempo la signora Mevkibe, quando la sua secondogenita le dirà di essere in procinto di andare a casa del Divit per lavorare fino a tardi insieme ai suoi colleghi, riuscirà ad avere l’indirizzo. Che intenzioni avrà?

Can e Sanem sempre più vicini

Gli spoiler della nuova puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che Mevkibe si presenterà a casa dell’affascinante fotografo, per verificare che Sanem non l’abbia raccontato una bugia. La signora Aydin offrirà a tutti i dipendenti della Fikri Harika tutto il cibo cucinato da lei precedentemente, che verrà gradito molto dal fratello maggiore di Emre. Successivamente quest’ultimo riuscirà a convincere la Aydin a prepararsi un discorso per il party che si svolgerà il giorno seguente per la Compass Sport.

Alla festa saranno tutti presenti e il Divit rimarrà a bocca aperta quando vedrà la donna che ama con indosso uno meraviglioso abito blu. Il ragazzo e la giovane aspirante scrittrice, dopo essersi fatti dei complimenti a vicenda, grazie a Ceyda avranno modo di fare la conoscenza del signor Mackinnon. Quest’ultimo confesserà di essere un famoso fotografo.