La vita in diretta salta: Alberto Matano lascia il posto a Flavio Insinna e Andrea Delogu

Salta la puntata del lunedì de La vita in diretta

Lunedì scorso nel pomeriggio di Rai Uno è tornata la versione classica de La vita in diretta. I vertici di Viale Mazzini hanno deciso di affidare la conduzione del rotocalco della prima rete ad Alberto Matano.

A differenza dell’anno scorso che era insieme a Lorella Cuccarini, in questa nuova edizione il giornalista calabrese non avrà nessuna partner femminile al fianco. resta il fatto che i primi appuntamenti andati in onda, l’ex mezzo busto del Tg1 ha ottenuto degli ascolti strepitosi battendo nettamente la concorrenza, ovvero Barbara D’Urso col suo Pomeriggio Cinque.

Ma la prossima settimana, precisamente lunedì 14 settembre 2020 il contenitore e il suo presentatore saranno costretti a fermarsi. Il motivo? Per lasciare spazio alla 26esima stagione di Tutti a scuola, la manifestazione che inaugura l’apertura dell’anno scolastico. L’evento verrà trasmesso sulla rete ammiraglia a partire dalle 16.35, che sarà condotto da Flavio Insinna e Andrea Delogu. In quell’occasione interverrà anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella e del Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina.

Alberto Matano cede il passo a Tutti a scuola

Nonostante l’emergenza sanitaria in atto, anche quest’anno torna su Rai Uno l’evento che inaugura il nuovo anno scolastico. Il programma Tutti a scuola verrà affidato a Flavio Insinna che presto tornerà alla guida de L’Eredità. Al suo fianco ci sarà anche Andrea Delogu, che dopo il successo ottenuto con la conduzione de La vita in diretta estate torna sulla prima rete.

Un folto numero di studenti che arrivano da tutta la Penisola saranno chiamati a mostrare i lavori che sono riusciti a realizzare. Dei contenuti che sono riusciti a fare anche grazie al supporto a distanza degli insegnanti, durante il periodo del lockdown. Inoltre alla manifestazione interverranno anche personaggi che fanno parte del mondo della musica e dello spettacolo.

I grandi successi di Matano e Delogu

Come accennato prima, La vita in diretta 2020/2021 ha avuto un avvio sprint. Infatti il padrone di casa Alberto Matano ha modo di festeggiare dopo una stagione, quella dell’anno scorso, caratterizzata da alti e bassi dal punto di vista degli ascolti.

Mentre Andrea Delogu ha dato un’ottima impressione ai vertici di Viale Mazzini. Infatti la sua conduzione della versione estiva de La vita in diretta al fianco di Marcello Masiha convinto i dirigenti. Per tale ragione hanno deciso di affidarle insieme a Flavio Insinna, la guida di Tutti a scuola.