Selvaggia Lucarelli denuncia Antonella Mosetti: le ragioni della discussione

Leggo che si sta cercando di rintracciare gli ospiti del Billionaire e di altri locali della Costa Smeralda. Io credo che le prime indagini serie debbano essere fatte su come sono stati istruiti e gestiti i dipendenti. Perché ricordiamo che il Billionaire (e non solo il Billionaire) è una discoteca principalmente al chiuso e quindi le precauzione dovevano essere triple. In questo video postato dalla festeggiata i camerieri/animatori (perchè esporre loro e i dipendenti così? Perché far fare loro anche animazione tra i tavoli durante un’epidemia?) non solo hanno la mascherina abbassata ma uno di loro se la abbassa, si infila due dita in bocca e fischia. Poi magari serve la torta o ti porta il bicchiere. La seconda immagine è la foto ufficiale dei dipendenti del Billionaire. Perché tutti attaccati, più di 70 persone tra pr, ballerini, chef etc.., e TUTTI senza mascherina? Bisogna partire da qui. Poi il resto. Perché non si ammalano per caso 70 persone dello staff. #billionaire