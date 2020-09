DayDreamer, Can Yaman diventa un gusto di gelato (FOTO)

Il grande successo di Can Yaman con DayDreamer – Le Ali del Sogno

Dallo scorso anno Can Yaman è diventato un vero e proprio sex symbol nel nostro Paese. Tutto questo grazie alla messa in onda di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e ora DayDreamer – Le Ali del Sogno, due soap opera turche nelle quali il 30enne è protagonista. Tutte le trasmissioni italiane lo vogliono ospite, infatti, pare che Barbara D’Urso e Maria De Filippi starebbero facendo carte false per accaparrarselo.

La serie tv campioni d’ascolto dell’estate 2020 ha ceduto il posto a Uomini e Donne, tuttavia i vertici Mediaset hanno promosso lo sceneggiato in prima serata e definitivamente il fine settimana, ovvero sabato e domenica. Ma nelle ultime ore è stata resa nota una novità che riguarda Can. Di cosa si tratta?

L’attore turco ispira un maestro gelatiere a creare un gelato

Tornando a parlare di Can Yaman, che a DayDreamer – Le Ali del Sogno interpreta il ruolo di un affascinante fotografo, la città di Ovada, in provincia di Alessandria, gli ha voluto fare un regalo. Qualcosa di originale che solo noi italiani siamo in grado di inventarci. In poche parole il titolare ha dedicato il gusto di un gelato al 30enne turco. Per l’esattezza si tratta di un mix di miele e pistacchio. La notizia è stata resa nota dal dorso di Torino del Corriere della sera.

Quindi, dopo aver creato dei profumi, i gioielli, i cuscini e le tazze per tutte le sue ammiratrici, ora queste ultime verranno prese per la gola. L’iniziativa ha avuto un grande successo, infatti in tanti si sono recati sul posto per gustare il gelato ASL gusto Can Yaman. (Continua dopo la foto)

Gli ingredienti del gelato Can Yaman

Ad avere avuto questa idea è la gelateria Lung’Orba di Ovada, un paese in provincia di Alessandria, in Piemonte. Il gelato in questione, che ovviamente è artigianale, al suo interno contiene della ricotta a chilometro zero. Infatti quest’ultima viene prodotta dall’Azienda agricola Cascina dell’Isidora, nello stesso territorio. Poi è composto anche da fichi caramellati, miele, salsa al pistacchio e sfogliatine.

Il regalo a Can Yaman è stato fatto dal mastro gelataio Luca Marenco. Sicuramente il diretto interessato apprezzerà molto il gesto. Quando tornerà nel nostro Paese si recherà in quella gelateria per gustarlo? I presupposti ci sono tutti.