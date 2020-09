Uomini e Donne anticipazioni: Gemma bacia Paolo e lo lascia, Armando e Nicola ci provano con delle corteggiatrici

Gemma Galgani e il cavaliere Paolo interrompono la conoscenza

Continuano le registrazioni di Uomini e Donne, il popolare dating show condotto da Maria De Filippi. L’ultima è stata realizzata nella serata di venerdì 11 settembre 2020 e grazia al portale Il Vicolo delle News possiamo anticiparvi qualcosa. Gli spoiler dicono che ancora una volta Gemma Galgani sarà la protagonista assoluta della prima parte. Dopo aver frequentato per un paio di settimane Paolo, il cavaliere coi capelli lunghi, di comune accordo hanno deciso di interrompere la conoscenza. La dama torinese di è lamentata della scarsa presenza dell’uomo nei suoi confronti.

In pratica al centro dello studio ha detto che lui non le mandava nemmeno un messaggio al cellulare. Tuttavia un settimana avevano realizzato un’esterna e addirittura era scattato il bacio. La notizia dell’allontanamento tra i due ha reso felice Tina Cipollari che ha voluto festeggiare. Ovviamente l’atteggiamento della storica opinionista non è piaciuto alla piemontese tant’è che le due donne hanno discusso animatamente.

Armando Incaricato crea il caos in studio

Gli spoiler della nuova registrazione di Uomini e Donne, forniti sempre da Il Vicolo delle News, rivelano anche che al centro del dibattito ci finirà anche Armando Incaricato, che nella puntata di venerdì è stato rifiutato da una dama. A quanto pare il cavaliere campano ci avrebbe provato con la corteggiatrice Lucrezia. Un’iniziativa che ha creato una forte tensione all’interno dello studio.

Infatti, subito dopo l’imprenditore napoletano si è scontrato col tronista Gianluca e la stessa ragazza cui prova interesse. Quest’ultimo avrebbe dato un ultimatum alla giovane: o conosce lui altrimenti può lasciare il dating show di Maria De Filippi. Ancora una volta Armando ha creato un vero e proprio scompiglio non solo nel parterre senior ma anche nel Trono classico.

Nicola Vivarelli attratto dalla corteggiatrice Selene

Le anticipazioni su Uomini e Donne rivelano pure che Nicola Vivarelli sembra abbia dimenticato definitivamente Gemma Galgani. Stando alle informazioni fornite da Il Vicolo delle News, il 26enne pare abbia annunciato in studio di essere molto interessato alla corteggiatrice Selene.

La ragazza che decisione prenderà? Deciderà di non continuare a conoscere i due tronista e accettare il corteggiamento di Sirius? In poche parole anche questa nuova registrazione del dating show di Maria De Filippi realizzata venerdì 12 settembre 2020 sembra essere stata piena zeppa di colpi di scena.