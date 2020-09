Barbara De Santi ‘cacciata’ da UeD: dietro il suo addio ci sarebbe un’altra verità

Già da qualche giorno prima dell’inizio di uomini e donne circolava voce sull’addio di Barbara De Santi. La dama del trono over, infatti, non fa più parte del parterre e in una recente intervista ha spiegato le sue motivazioni.

Stando alle sue parole, la decisione di abbandonare il format della De Filippi e’ stato dovuto a motivi di lavoro. I troppi impegni non le hanno permesso di presentarsi negli studi Mediaset ma a quanto pare le cose non starebbero in questo modo.

L’ex dama collaboratrice di Pamela Perricciolo

Nelle ultime ore e’ circolata una strana voce sull’ex dama di Uomini e donne. Chi ha seguito una recente intervista di Pamela Perricciolo, protagonista del famoso Prati Gate, sa che Barbara De Santi è diventata una sua collaboratrice. Le due donne, oltre ad essere grandi amiche, sono diventate anche colleghe di lavoro, tanto che la maestrina di Mantova sembra essere diventata socia nella Dreaming management e sia a capo di alcune sedi in giro per l’Italia.

Barbara e Pamela erano amiche già prima dello scandalo e in un Post della Perricciolo ne arriva la conferma:”Meriti il meglio amica mia. Devo dirti che son felice per te, per il portone che stai aprendo”. Secondo alcune indiscrezioni però le cose non starebbero proprio in questo modo e pare che la De Santi abbia omesso delle verità.

Barbara De Santi sbattuta fuori da ued?

L’indiscrezione che riguarda la dama di uomini e donne ci arriva direttamente da Ilaria Budoni, agente televisivo. Quest’ultima grazie a delle fonti a lei riservate avrebbe scoperto che Barbara De Santi non avrebbe abbandonato il parterre ma sarebbe stata cacciata da Maria De Filippi. Il motivo? Pare che la 51 enne ‘vendesse’ gli altri partecipanti del programma essendo Manager.

Chi conosce le regole della trasmissione sa benissimo che non può esserci nessun tipo di interesse economico. Ad avvisare la stessa redazione sarebbe stata Ilaria, raccontando nei dettagli tutto ciò che avrebbe scoperto.

C’è da dire che già in passato Barbara più volte è stata accusata di voler restare in televisione per pubblicità e non per cercare l’amore. A criticarla principalmente, Tina Cipollari che non ha mai creduto alla sua buona fede. Dall’altro lato, possiamo anche dire che di storie importanti a uomini e donne ne ha avute tra cui Guido e Franco.