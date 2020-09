Lucrezia contro Pamela Barretta: “Non posso dire che lavoro fa insieme alla sorella” lei la denuncia (FOTO)

Continua imperterrita la guerra tra Pamela Barretta, il suo ex Enzo Capo e la presunta compagna o ex di quest’ultimo Lucrezia. Nello querelle, si è aggiunta anche la nuova fiamma del napoletano, in quanto ha registrato delle dirette su Instagram in cui ha fatto delle pesanti insinuazioni contro la donna.

In particolar modo, la protagonista ha dichiarato di essere a conoscenza del vero lavoro che svolge la Barretta insieme a sua sorella. Lucrezia non si è voluta sbilanciare troppo in quanto le sue dichiarazioni sarebbero state troppo compromettenti, ma le allusioni sono state percepite da tutti.

Le accuse di Lucrezia Massimo

Pamela Barretta ha denunciato anche Lucrezia, presunta ex di Enzo Capo. La dama del trono over di Uomini e Donne ha scoperto che la sua “rivale” ha mosso contro di lei delle insinuazioni molto velenose, pertanto, ha deciso di ricorrere a vie legali. Nel caso specifico, tale Lucrezia Massimo ha detto che Pamela svolge un’attività poco raccomandabile e non solo. La protagonista ha anche aggiunto che in questo tipo di lavoro sia coinvolta anche la sorella della dama.

Dopo aver sganciato questa bomba, moltissimi utenti hanno cominciato a chiedere all’italo-tedesca quale fosse la vera professione della pugliese. A quel punto, però, la protagonista ha detto di non poter rivelare la verità in quanto si tratta di una cosa troppo brutta. La donna è sembrata alquanto certa delle sue dichiarazioni al punto da dire che non si trattasse di insinuazioni, bensì di certezze. (Continua dopo la foto)

La replica di Pamela Barretta

Naturalmente, Pamela Barretta non ha potuto soprassedere dinanzi queste dichiarazioni di Lucrezia ed ha fatto una comunicazione attraverso i suoi social. La dama ha detto di aver già provveduto a mostrare al suo legale i video dell’ex di Enzo e di voler affrontare la questione nelle sedi opportune. Intanto, Lucrezia non sembra essere intimorita da tali accuse, al punto da arrivare a dire che in Germania l’iter legislativo in questi casi è un po’ diverso.

Enzo, dal canto suo è stato accusato di aver fatto pace con la donna, ma di tenere segreta questa informazione per poter continuare a stare nel parterre del talk show di Maria De Filippi. Lui ha smentito questa versione dei fatti ed ha detto sui social di essere davvero stanco di continuare questa battaglia senza senso.