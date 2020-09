Uomini e Donne anticipazioni oggi: Nicola dà buca a Valentina, Armando nel caos

Nella puntata di oggi, lunedì 14 settembre 2020, di Uomini e Donne assisteremo ancora ad accesi confronti tra protagonisti del trono over e classico. Gemma e Nicola daranno luogo a nuovi battibecchi, stavolta dovuti alla gelosia di lei.

Armando Incarnato, invece, darà il numero ad una delle corteggiatrici dei tronisti, ma le cose non andranno esattamente nel migliore dei modi. Valentina, invece, non riuscirà a trovare pace, dato che Nicola le darà buca in esterna.

Oggi si continuerà a parlare di Armando

Il nuovo formati di Uomini e Donne sta generando un po’ di sgomento sul web. Molte persone ritengono un po’ controproducente il mescolare trono classico e over, dato che si stanno venendo a creare delle dinamiche troppo contorte. La puntata di venerdì scorso, infatti, si è conclusa con Armando, seduto al centro dello studio, pronto per parlare dei suoi futuri sviluppi sentimentali.

Stando alle anticipazioni di ciò che vedremo oggi a Uomini e Donne pare che il cavaliere mostrerà interesse per una corteggiatrice dei due tronisti. Lei accetterà, ma poi i due non riusciranno ad incontrarsi in esterna. Incarnato, allora, paleserà la volontà di interrompere la frequentazione e, per questo motivo, verrà pesantemente attaccato dai presenti in studio, Specie da Tina. La donna, infatti, accuserà il napoletano di essere in studio solo per visibilità e non perché realmente interessato a conoscere una donna.

Nuove corteggiatrici per Nicola a Uomini e Donne

Altro colpo di scena riguarderà Nicola che, nonostante abbia mostrato interesse per Valentina, deciderà di non presentarsi in esterna. Questo farà molto arrabbiare la donna, che si sentirà usata e presa in giro. Vivarelli, inoltre, vedrà scendere per lui nuove corteggiatrici. Dopo averle conosciute, però, dirà di non essere interessato a procedere con la frequentazione in quanto ancora legato a Gemma.

La Galgani, dal canto suo, non esiterà a mostrare un po’ di fastidio nel vedere il ventiseienne interagire con altre ragazze, molto più giovani di lei. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, inoltre, Valentina conoscerà un nuovo corteggiatore di 26 anni. La donna sceglierà di non mandarlo via dandogli una chance. La dama, però, ha deciso di cominciare questo nuovo anno con uno spirito diverso. D’ora in avanti, infatti, non dedicherà più tempo e spazio a chi non mostrerà palese interesse nei suoi confronti. Proprio per questo motivo, non sembra sia molto interessata ad accettare le avances di Enzo.