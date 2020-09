Il Paradiso delle signore anticipazioni 14 settembre: Luciano lascia la città

La puntata del 14 settembre del Paradiso delle signore partirà con la proposta che Cosimo ha fatto a Gabriella. Il giovane ha chiesto alla fanciulla di convolare a nozze e lei è rimasta senza parole.

Salvatore, dal canto suo, sarà distrutto dal dolore per aver assistito a questa scena assurda. Marta e Vittorio, invece, saranno felicissimi per la neonata trovata dinanzi al grande magazzino, ma Umberto teme che i due stiano fantasticando un po’ troppo.

Spoiler 14 settembre: Gabriella incerta

Nel corso dell’episodio di lunedì 14 settembre del Paradiso delle signore vedremo che Salvatore avrà il cuore spezzato. Il giovane confiderà a Laura ciò che ha visto poco tempo prima in merito alla proposta di matrimonio di Cosimo a Gabriella. Ma cosa avrà risposto la fanciulla? Nonostante la grande emozione e la sorpresa, la stilista non darà ancora una risposta definitiva al giovane. La fanciulla, infatti, deciderà di tenere nascosto quanto accaduto anche alle sue amiche più strette. Questo, probabilmente, perché non è ancora sicura della scelta.

A casa di Marta e Vittorio, invece, vedremo che i due saranno felicissimi di aver trovato una neonata e decideranno di adottarla. Umberto, però, sarà il più razionale di tutti, in quanto temerà che le cose possano non andare esattamente come desidera sua figlia. Non è affatto certo, infatti, che la coppia possa tenere con sé questa bambina misteriosa.

Luciano si allontana dal Paradiso delle signore e va a Bari

Ludovica, intanto, è immersa nei preparativi del suo matrimonio con Riccardo. Maria, infatti, tornerà dalla Sicilia e darà una mano a confezionare l’abito da sposa della fanciulla. Agnese, dal canto suo, approfitterà del ritorno della Puglisi per organizzare una festa insieme a Rocco e Salvatore. Quest’ultimo, però, non avrà certamente un umore brillante. Luciano, invece, continuerà ad essere adirato soprattutto con Clelia. Il ragioniere riceverà la notizia che sua figlia è in crisi con suo marito Cesare, pertanto, coglierà la palla al balzo per lasciare la città.

L’uomo andrà a Bari a casa di sua figlia per starle vicino e, nel frattempo, anche per allontanarsi dalle situazioni che sta vivendo a Milano. Su di un altro versante, nella puntata del 14 settembre del Paradiso delle signore, vedremo che Don Saverio continuerà con le ricerche della madre biologica della bimba trovata dai coniugi Conti. Nell’attesa di avere un responso, la bambina verrà affidata alla coppia.