Oroscopo 13 settembre 2020: Vergine primi in classifica, Pesci e Bilancia bassi

Prima posizione per i nati sotto il segno della ergine secondo l’Oroscopo del 13 settembre. Sagittario in ripresa, ma dovete riposarvi un po’ di più. Bilancia e Pesci ancora bassi

Previsioni 13 settembre primi sei segni

1 Vergine. I nati sotto questo segno sono in prima posizione. In questi giorni l’entusiasmo regnerà sovrano e farà in modo che possiate portare a compimento tutti i vostri progetti. Se siete in procinto di un trasferimento o di un altro evento importante, questo è il momento giusto per mettere in atto ciò che è nella vostra testa.

2 Gemelli. Momento molto interessante in amore. L’Oroscopo del 13 settembre vi esorta a rischiare il tutto e per tutto se siete interessati a qualcuno. In questo momento siete baciati dalla fortuna, pertanto, non lasciatevi scappare questa opportunità. Anche in campo lavorativo potrebbero arrivare notizie positive.

3 Leone. Le coppie potrebbero vivere un momento molto intenso. Per alcuni pare sia giunto il momento di fare scelte importanti. Forse avete procrastinato un po’ troppo a lungo su alcune decisioni, adesso è il momento di agire. Nel lavoro siete stati preoccupati per qualcosa, non temete, d’ora in poi ci sarà una ripresa.

4 Cancro. Oggi vi sentite particolarmente generosi e propensi ad aiutare gli altri. Fattore imprescindibile per realizzare tutto questo, però, è la spontaneità. Se qualcuno esige da voi un determinato comportamento, otterrà l’effetto esattamente opposto. Approfittare di questo transito per aiutare chi ha più bisogno di voi.

5 Sagittario. L’unico modo per riprendervi dalla stanchezza è di staccate la spina e riposarvi. In amore state vivendo una fase di transizione, forse è giunto il momento di cambiare qualcosa. Nel lavoro ci sono molti impegni, ma avere la testa impegnata non + una cosa che vi pesa più di tanto.

6 Capricorno. La chiave della vostra felicità è la libertà. Quando vi sentite liberi da ogni catena, riuscite a dare il meglio di voi e a concentrarvi perfettamente sugli obiettivi da raggiungere. Nei rapporti di coppia amate avere i vostri spazi, mentre nel lavoro rendete sicuramente meglio se siete autonomi.

Oroscopo ultime sei posizioni

7 Scorpione. La giornata odierna si prospetta un po’ fiacca. Non vi sentite esattamente al top della vostra forma fisica e questo potrebbe generare un po’ di agitazione. Ad ogni modo, il momento è propizio per quanto riguarda l’amore. Concedetevi una fuga romantica. Nel lavoro, invece, non lasciatevi scappare qualche nuova opportunità.

8 Toro. L’amore non è esattamente tra i primi posti delle vostre priorità. In questo momento sono favoriti i single, i quali non hanno grosse questioni a cui badare. Se siete in coppia, invece, attenzioni alle possibili tensioni e discussioni che potrebbero presentarsi in serata. Nel lavoro, valutate una nuova proposta.

9 Ariete. Oggi potreste vivere una giornata un po’ combattuta dal punto di vista psicologico. Da un lato vorreste agire, ma d’altro canto temete di fallire. Questo inibirà le vostre scelte sia professionali sia amorose. L’Oroscopo del 13 settembre vi esorta a non avere paura di ricevere un no. Meglio un rimorso di un rimpianto in certi casi.

10 Acquario. Momenti di tensione per i nati sotto questo segno. Oggi avrete come la sensazione che tutti stiano tramando contro di voi e alle vostre spalle. Non siate troppo pessimisti o rischierete di attirare le negatività come una calamita. Forse avete bisogno di riposo, non tanto fisico, quanto psicologico.

11 Pesci. I nati sotto questo segno stanno affrontando un periodo un po’ difficile. Risalire la cresta dell’onda può rivelarsi un’impresa alquanto ardua in certi casi. Non lasciatevi sopraffare dalla stanchezza. Dal punto di vista lavorativo, invece, la prossima settimana sarà parecchio intensa.

12 Bilancia. Oggi vi sentite particolarmente off. Specie in campo sentimentale potrebbero sorgere degli inconvenienti. Se siete single, invece, non cercate a tutti i costi di cimentarvi in una nuova relazione, talvolta c’è necessità di stare un po’ da soli. Concentratevi di più nel lavoro.