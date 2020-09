DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni sabato 19 settembre: fuga d’amore per Can e Sanem

Appuntamento del sabato di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno nel fine settimana di Canale 5. Infatti, grazie agli ascolti soddisfacenti, Mediaset ha deciso di continuare a trasmettere la soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir.

Gli spoiler dei prossimi due episodi rivelano che Aylin farà di tutto per mettere in difficoltà Sanem. Nel frattempo quest’ultima e l’affascinante Can Divit torneranno insieme ma decideranno di vedersi di nascosto.

Aylin mette in difficoltà Sanem

Le anticipazioni dei prossimi episodi di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda sabato 19 settembre 2020, rivelano che Aylin tenterà di mettere in difficoltà Sanem. La dark lady cancellerà dal PC della Aydin il file che le serviva per fare un discorso inaugurale alla festa evento di Compass Sport. Per fortuna la giovane aspirante scrittrice, dopo essersi trovata in grosse difficoltà, anche senza vedere nessun scatto, grazie al fotografo che la incoraggerà, sarà in grado di cavarsela ugualmente, ricevendo numerosi applausi dai presenti. Successivamente l’ex di Emre pagherà una cameriera che avrà il compito di rovinare il vestito della Aydin versandole del vino addosso.

La ragazza farà di tutto per uscire dalla finestra, ma purtroppo non ci riuscirà. A farlo sarà il primogenito di Aziz, che la tirerà fuori dopo averla afferrata. Quindi il Divit le chiederà di tornare insieme ma lei vorrà tenere segreta la loro storia d’amore. Dopo aver lasciato la festa, la dark lady farà credere a Deren che il suo datore di lavoro e Sanem si amano, e che molto presto lei verrà licenziata. Dopo aver passato la serata insieme, Can e Sanem non si renderanno conto di essere stati spiati da Melahat, che vedrà anche un bacio tra Emre e Leyla. Il giorno dopo andrà da Mevkibe per raccontarle tutto.

Can e Sanem si fidanzano di nascosto

Gli spoiler della prossima puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che la campagna pubblicitaria avrà un grande successo. Quindi, Can deciderà di premiare Sanem dandole il ruolo di copywriter. L’iniziativa farà sospettare gli altri dipendenti dell’azienda, infatti inizieranno a sparlare. In particolare Deren e Guliz saranno certe che il Divit, essendo fidanzato con la sorella di Leyla, le abbia fatto un dono.

Stanchi delle voci che circolano su di loro, i due innamorati decideranno di passare del tempo da soli cucinando e scambiandosi delle tenerezze. Intanto Osman, dopo aver ottenuto un ruolo importante per un telefilm, porterà l’intera troupe nel quartiere dove vive.