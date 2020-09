Tu sì que vales, Martin Castrogiovanni parla del suo tumore: “Mi avevano dato sei mesi di vita”

Martin Castrogiovanni e il tumore diagnosticato nel 2015

Sabato 12 settembre in prima serata su Canale 5 prende al via la nuova edizione di Tu sì que vales. Anche quest’anno il pubblico avrà modo di vedere lo sportivo al fianco di Belen Rodriguez e Alessio Sakara alla conduzione. Mentre, per quanto riguarda la giuria rivedremo ancora una volta: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli.

E proprio l’ex rugbista di recente ha rilasciato una lunga intervista al magazine DiPiù Tv tornando a parlare del dramma che ha vissuto cinque anni fa. “Mi avevano dato sei mesi di vita. Dopo una serie di analisi e controlli mi avevano detto di avere un cancro alla zona dei nervi lombari”, ha confessato l’uomo. Dopo aver fatto una serie di controlli più approfonditi si sono resi conto che la massa tumorale era benigna, tuttavia dovevano toglierla grazie ad un intervento chirurgico.

Lo sportivo deve molto a Milly Carlucci e Maria De Filippi

Senza ombra di dubbio Martin Castrogiovanni deve il suo successo sul piccolo schermo a due grandi conduttrici televisive. Stiamo parlando di Milly Carlucci che lo ha voluto fortemente nel cast 2017 di Ballando con le Stelle, e Maria De Filippi.

Quest’ultima, infatti, per il terzo anno consecutivo gli ha affidato la conduzione insieme a Belen Rodriguez e Alessio Sakara del talent Tu sì que vales. Intervistato dal noto periodioco DiPiù Tv, lo sportivo ha dichiarato: “Ha sempre detto che le piaccio perché sono un ragazzo semplice. Fin dal nostro primo incontro mi ha detto di rimanere sempre me stesso dato che la vita mi sorriderà”.

Martin Castrogiovanni vuole sposare Daniela Marzulli

Il conduttore di Tu sì que vales, che torna dopo un anno nella serata di sabato 12 settembre 2020, è innamorato della sua compagna e ha intenzione di convolare a nozze con lei. Stiamo parlando di Martin Castrogiovanni che anni fa ha perso la testa per Daniela Marzulli.

Intervistato dal settimanale DiPiù Tv, lo sportivo ha affermato: “E’ una di quelle persone che si incontrano quando la vita decide di farti un regalo”. Nel frattempo, ricordiamo che la prima puntata del talent si sfiderà contro una replica de Il Commissario Montalbano. Mentre dalla prossima settimana con il programma di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle 15.