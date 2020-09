Uomini e Donne, Gianni Sperti fa una segnalazione: “Rapporti intimi nel parcheggio”

Nuova edizione di Uomini e Donne

La 25esima edizione di Uomini e Donne ha preso al via lunedì scorso e già nello storico dating show di Uomini e Donne il pubblico di canale 5 ne ha visto di tutti i colori. Oltre allo studio rinnovato e la fusione del Trono classico con l’over, l’opinionista Gianni Sperti ha fatto una clamorosa segnalazione.

Durante la messa in onda di una puntata, il professionista pugliese ha portato alla luce un episodio davvero imbarazzante. Pare che uno dei protagonisti del parterre senior avrebbe avuto dei rapporti intimi nel parcheggio degli studi del programma. Sarà vero e soprattutto di chi si tratta? Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le informazioni.

Segnalazione di Gianni Sperti a Uomini e Donne

In settimana all’interno dello studio di Uomini e Donne A Uomini e Donne si è sollevato un polverone dopo che Gianni Sperti ha accusato Veronica Ursida di aver avuto rapporti intimi nel parcheggio del centro Elios di Roma. Naturalmente la dama non è rimasta a guardare replicando a dovere. Inoltre, la padrona di casa Maria De Filippi è quasi impossibile che un episodio simile si sia verificato fuori il teatro 6.

Non è chiaro se lo storico opinionista del dating show Mediaset abbia visto in prima persona al fatto o se la voce sia arrivata alle sue orecchie. La cosa certa è che i suoi dubbi sulla frequentazione tra Veronica e Giovanni all’interno del programma sono sempre più forti.vorrebbe dire anche che avrebbero violato il regolamento del programma.

La dura replica della dama del Trono over

Anche Tina Cipollari ha detto la sua dicendo che un episodio del genere comprova una mancanza di rispetto verso le norme imposte per l’emergenza Covid-19 attualmente in atto. A causa delle accuse insinuate da Gianni Sperti a Uomini e Donne, la stessa dama del Trono over Veronica Ursida ha voluto replicare attraverso i suoi canali social.

La donna infatti ha scritto: “Abbiamo tutti aspettato un momento migliore per poter ab bracciare chi volevamo e sono adulta ed intelligente a rispettare le regole che ci sono in Italia”. Intanto la donna e Giovanni Longobardi dopo una crisi sentimentale avuta in estate, pare che sia in atto un riavvicinamento. Riusciranno a chiarirsi e mettersi di nuovo insieme?