Al Bano non riesce a metabolizzare il lutto, la confessione: “E’ sempre nel mio cuore”

Al Bano commosso ricordando la madre Jolanda

Nel nuovo numero del magazine Voi è contenuta una lunga intervista ad Al Bano. Il cantautore pugliese che pare abbia deciso di sposare la compagna Loredana Lecciso, ha avuto una conversazione col giornalista parlando dei sacrifici fatti in questi anni. Circa 60 anni fa ha lasciato la Puglia e la sua famiglia con una valigia di cartone per inseguire il suo grande sogno, ovvero quello di cantare.

Per fortuna a Milano è riuscito a trovare il successo e per tale ragione è tornato a Cellino San Marco per mantenere la promessa fatta al padre Carmelo. In questo periodo d’emergenza, Il Maestro si sta occupando molto della sua tenuta producendo vino. E proprio una qualità di esso ha preso il nome della madre Jolanda, scomparsa lo scorso inverno. Per tale ragione, l’artista ha confessato con grande dolore: “Ho creato per lei “Mater Landa” con l’etichetta a forma di cuore. Perché lei è sempre nel mio cuore”.

L’incontro del Maestro Carrisi con Padre Pio

In quasi 60 anni di carriera Al Bano ha avuto numerose soddisfazioni sia nel nostro Paese che all’estero. Ma la grande gioia provata dal Mastro Carrisi non riguarda minimamente la musica, ma il suo incontro con Padre Pio. Un episodio che lo ha cambiato molto visto il suo grande attaccamento alla fede.

Nel corso della lunga intervista per il periodico Mio, il cantautore di Cellino San Marco ha dichiarato: “Lo ricordo come fosse ieri: arrivai dal Santo con la corriera, insieme a mia zia, avevo 11 anni”. Nonostante siano passati tanti anni, l’ex di Romina Power continua a ricordare quel giorno che ha contribuito ad avvicinarlo sempre di più alla preghiera e alla devozione.

Al Bano e la condizione pattuita con la figlia Jasmine Carrisi

Una settimana fa, nel corso di un’intervista la quintogenita Jasmine Carrisi, avuta da Loredana Lecciso, ha confessato che essere figlia di Al Bano l’ha fatta soffrire. Mentre nella recente chiacchierata col giornalista del magazine Voi, il cantautore di Cellino San Marco si è detto entusiasta della figlia.

In poche parole il 77enne è contento del percorso che la 19enne sta facendo nel mondo della musica affermando che l’appoggerà sempre ma ad una sola condizione. L’ex di Romina Power vuole che la ragazza finisca gli studi universitari che intraprenderà a breve.