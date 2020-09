Caso di Covid al GF VIP: i concorrenti sono isolati in attesa dei tamponi di controllo

Lunedì 14 settembre è prevista la messa in onda della prima puntata del GF VIP, ma tutto potrebbe cambiare dato che è stato registrato un caso di Covid all’interno del cast. Nel dettaglio, sul sito Dagospia si legge che uno degli autori sarebbe risultato positivo al tampone di controllo.

Al momento, Alfonso Signorini non ha proferito parola in merito, pertanto, non si sa se la messa in onda della prima puntata potrebbe essere a rischio oppure no. Nel frattempo, andiamo a vedere tutto quello che è trapelato e cosa sta accadendo dietro le quinte del reality show.

Il caso di Covid al GF VIP

Molti programmi, purtroppo, sono stati soggetti a delle variazioni di diversa entità a causa del Coronavirus. Ballando con le stelle, ad esempio, è slittato di una settimana, lo speciale dei Soliti Ignoti è stato rinviato. Questi disguidi, però, si sono verificati anche in casa Mediaset. In particolar modo, ad essere colpito dall’emergenza sanitaria pare sia stato il GF VIP, dato che è stato registrato un caso di Covid. La persona affetta dal virus pare sia un membro della produzione.

Non ci sono molte informazioni in merito alle sue condizioni di salute né, tanto meno, in merito alle persone che probabilmente ha incontrato nei quindici giorni antecedenti la scoperta del contagio. Ad ogni modo, tutti i concorrenti di questa nuova edizione del reality show sono già partiti. Tutti hanno salutato i loro cari per andare in isolamento per quindici giorni. In tale periodo, i vari protagonisti sono stati sottoposti a tamponi di controllo e test sierologici.

La messa in onda non sembra sia a rischio

Il motivo di tale decisione risiede nel fatto che si sta facendo di tutto per consentire ai vari protagonisti di poter gareggiare in totale sicurezza e tranquillità. I partecipanti del GF VIP, dunque, non dovrebbero essere a rischio Covid, in quanto sono state apportate tutte le misure di sicurezza necessarie. In ogni caso, ai tempi del Coronavirus nulla pare sia mai detto.

Stando a quanto trapelato fino a questo momento, sembra che la programmazione della prima puntata di lunedì sera non abbia subito nessuna variazione. Molto probabilmente, i vari concorrenti verranno sottoposti a ulteriori controlli prima di dare il via a questa esperienza. Se tutto dovesse risultare a posto, dunque, sembra si possa partire con il programma. Intanto, il pubblico è impaziente e sta mostrando sui social tutto lo sgomento.