Elisabetta Gregoraci a Verissimo, il retroscena su Flavio Briatore e GF VIP: “Non l’ha presa bene” (FOTO)

Nella puntata odierna di Verissimo è stata intervistata anche Elisabetta Gregoraci. La showgirl è tra le concorrenti della prossima edizione del GF VIP, che ricordiamo partirà lunedì 14 settembre.

Nel corso del dialogo con Silvia Toffanin, l’ospite ha parlato della sua decisione di prendere parte al reality show ed ha svelato anche cosa le ha detto Flavio Briatore quando gli ha comunicato la sua decisione. Inoltre, la donna ha parlato anche del legame con sua madre scomparsa e con suo figlio.

La Gregoraci commossa a Verissimo

Elisabetta Gregoraci è stata un vero fiume in piena durante l’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo. La conduttrice è partita mostrando alla sua ospite un filmato, inerente alcuni momenti più salienti della sua vita. Tra i contenuti, ovviamente, non sono potute mancare delle immagini riferite alla madre della donna, venuta a mancare un po’ di tempo fa. La Gregoraci, allora, ha colto la palla al balzo per dichiarare quanto abbia sofferto per questa perdita e ne ha approfittato anche per svelare qualche dettaglio in merito al rapporto con suo figlio.

L’ospite, infatti, ha detto che è solita scrivere delle lettere a suo figlio in quanto, se le dovesse accadere qualcosa improvvisamente, almeno lui avrebbe qualcosa da cui attingere per ricordarsi di lei. Elisabetta ha sempre dato un’enorme importanza alla famiglia, valore che è riuscita a trasmettere anche a Flavio. Proprio in merito a questo argomento, la donna ha fatto delle interessanti confessioni.

Elisabetta e la confessione su Briatore

Nel caso specifico, Elisabetta Gregoraci ha detto a Verissimo che la causa della rottura con Briatore sia essenzialmente lui. Entrambi hanno commesso degli errori, ma lui qualcuno in più. Per tale motivo, non c’è stato più nulla da fare, se non procedere con la separazione definitiva. Nonostante questo, però, i due continuano a stimarsi reciprocamente. Ad ogni modo, c’è un fatto che Briatore proprio non è riuscito a digerire, ovvero, la partecipazione della sua ex al GF VIP.

La showgirl ha asserito che il suo ex non abbia preso affatto di buon grado questa decisione, ma ciò non le ha affatto impedito di andare avanti per la sua strada. La concorrente ha dichiarato di aver voluto partecipare al reality con tutta se stessa, proprio per dimostrare che non è solo l’ex di un noto imprenditore, ma è una donna forte e indipendente.