Un posto al sole, spoiler 15/09/2020: Giulia torna a soffrire per Marcello

In questo articolo vi daremo alcune anticipazioni sulla puntata di Un posto al sole in onda stasera 15 settembre alle 20:45 su Rai3. Come sappiamo, nei mesi scorsi Giulia ha avuto una brutta avventura con il perfido Marcello. La donna si è impegnata, cercando di dimenticare quella brutta storia per ha perso anche del denaro. Ma il destino è beffardo e, come abbiamo visto ieri, Giulia ha avuto un incontro fortuito (e in prima persona) con il truffatore. È probabile che l’ex moglie di Renato sarà costretto a soffrire di nuovo.

Un posto al sole: Lara nasconde qualche segreto?

Intanto, Marina farà del suo meglio per sovvenire alle richieste del magnate russo riguardo lo yacht. Come leggiamo dagli spoiler di Coming Soon, Lara, invece, sembrerà nascondere un segreto e la si vedrà parlare con un misterioso interlocutore. Come abbiamo visto, Silvia ha risposto a Patrizio con un secco no riguardo la possibilità di far partecipare il Vulcano a un programma televisivo, ma il figlio di Raffaele e Ornella farà di testa sua.

Il passato bussa di nuovo alla porta di Giulia

Povera Giulia, per lei non c’è davvero mai pace! Il passato tornerà a bussare alla sua porta e questa volta ha il nome di Marcello. La Poggi cercherà di dimenticare l’uomo, in realtà un farabutto col vizio di truffare telefonicamente le sue vittime. Giulia si era innamorato dell’uomo, il quale si era presentato su una chat di incontri con un profilo completamente falso.

Obiettivo del malfattore era accattivarsi la fiducia della mamma di Niko e Angela, al fine di spillarle quattrini. Giulia è anche una donna molto orgogliosa e, inizialmente, faticava ad accettare di essere caduta in un simile tranello. Dalle anticipazioni della puntata di UPAS del 15 settembre, sembra proprio che Giulia avrà di nuovo a che fare con l’uomo e il contatto, stavolta, potrebbe non essere solamente telefonico!

L’idea di Patrizio

Nella puntata di ieri abbiamo visto come Patrizio abbia proposto a Silvia di far partecipare il Vulcano a una trasmissione televisiva. La moglie di Michele si è però rifiutata. Il fratello di Diego è però convinto che fare pubblicità al locale sia una buona idea e alla fine si farà prendere troppo dall’entusiamo facendo di testa propria.

Il ragazzo agirà saggiamente, oppure metterà il pericolo il Vulcano e il suo stesso posto di lavoro? Ricordiamo come anche Diego lavori nel ristorante/caffetteria come rider e anche lui potrebbe rischiare molto. In caso di perdita del posto, l’uomo potrebbe sconfinare in una nuova depressione dopo quanto avvenuto lo scorso anno con la fine della storia d’amore tra lui e Bea.