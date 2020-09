Lite a Tu sì que vales, concorrente furioso con Rudy Zerbi: “Stai zitto…” (VIDEO)

Concorrente litiga con Rudy Zerbi

Sabato 12 settembre in prima serata su Canale 5 ha preso al via la nuova edizione di Tu sì que vales. Una partenza col botto ma anche caratterizzata da una furiosa lite tra il giudice Rudy Zerbi e un concorrenti di 24 anni. Quest’ultimo si è presentato in studio affermando di essere un genio della musica suonando il pianoforte. Il ragazzo ha confessato che sin da piccolo ha scoperto la passione per tale disciplina e di aver composto in questi anni oltre trecento suonate.

Anche se la giuria credeva poco alle sua parole, il diretto interessato ha iniziato a suonare e il risultato è stato davvero disastroso. Dopo averlo fermato il prof di canto di Amici gli ha fatto notare che per tutto il tempo ha suonato tenendo ferma la mano sinistra. A quel punto il giovane ha sbottato così: “Stai zitto, Rudy, tu non sai suonare il pianoforte. Non mi importa di quello che hai fatto nella tua vita. Voglio che mi siano riconosciute le mie qualità”.

Lite a Tu sì que vales, interviene anche Teo Mammuccari

Il concorrente di Tu sì que vales non ha per niente digerito il blocco da parte di Rudy Zerbi. Per tale ragione, rivolgendosi a quest’ultimo ha detto: “Prova a riascoltarti, sei solo venuto qui a provocare. Stavi con una mano ferma e l’altra no”. Con quell’atteggiamento orgoglioso, elogiandosi e affermando che di fronte ai giudici e al pubblico non c’è nient’altro che un genio, il 24enne è stato rimproverato anche da Teo Mammucari.

Quest'ultimo, infatti, con toni pacati gli ha chiesto di interrompere la discussione che a suo dire era del tutto sterile. Il conduttore ha sbottato così: "L'artista deve avere un'altra nobiltà".

Maria De Filippi dà un consiglio al 24enne

A quel punto è intervenuta pure Maria De Filippi ha ha voluto fare un discorso più complelsso al concorrente di Tu sì que vales. Facendo finta che davanti avesse suo figlio, la produttrice dello show del sabato sera ha dato un consiglio.

Ecco le sue parole: “Questo tuo avere 24 anni mi mette in una situazione difficile. Sei sempre contro, hai tanta rabbia. C’è rabbia nelle parole. Non avercela con noi, se ce la fai”. Anche la giurata popolare Sabrina Ferilli ha detto la sua, dicendo al diretto interessato di inseguire sempre la sua passione.