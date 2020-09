Can Yaman di DayDreamer disperato: tradito e lasciato dalla fidanzata

Can Yaman e il successo con Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e DayDreamer – Le Ali del Sogno

Da quando Can Yaman ha trovato la popolarità in Italia il pubblico si è chiesto se il bel 30enne turco sia impegnato sentimentalmente. Addirittura sul web è iniziata a girare voce che il ragazzo avesse una storia d’amore con Demet Ozdemir, la collega di lavoro della soap opera DayDreamer – Le Ali del Sogno.

A quanto pare, almeno per il momento, il professionista è single anche se in passato è stato fidanzato e purtroppo anche tradito. Ebbene sì, il protagonista della serie tv che in questa anomala estate ha ottenuto degli ascolti strepitosi è rimasto scottato in amore.

L’attore turco sarebbe stato tradito dalla fidanzata

Can Yaman, turco, di origine albanese e macedone è diventato il volto delle sope opere Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e DayDreamer – Le Ali del Sogno che hanno fatto il pienone di ascolti anche nel nostro Paese. Un successo ottenuto soprattutto dalla presenza del bel 30enne che è laureato in Giurisprudenza.

Da un paio d’anni il professionista è diventato un sex symbol, al punto che quando arriva in Italia è assaltato da teenager ma anche da donne più avanti con gli anni. Gira voce che nelle prossime settimane il collega di Demet Ozdemir possa tornare nel Bel Paese, magari ospite di C’è Posta per Te di Maria De Filippi e Live Non è la D’Urso di Barbara D’Urso. Nel frattempo è emerso un retroscena doloroso che riguarda la sua vita sentimentale.

Can Yaman e le pene d’amore

Per quanto riguarda la sua vita privata, Can Yaman fa di tutto per non far trapelare nessuna informazione. Infatti il bel 30enne turco è abbastanza riservato. La sua unica fidanzata ufficiale è stata Bestemsu Özdemir, con cui però si è lasciata da un po’ di tempo. Stando a delle indiscrezioni, il protagonista di DayDreamer – Le Ali del Sogno sarebbe stato tradito e lasciato dalla sua ex compagna.

La storia risale a tre anni fa. E se all’inizio la loro relazione era tutta rose e fiori, ad un certo punto l’attore avrebbe scoperto il tradimento di lei. A quel punto i due ragazzi hanno deciso di dividere le loro strade. Ma a uscirne con le ossa ritta è stato sicuramente l’affascinante Can.