Mara Venier torna a sfottere Barbara D’Urso: “A Domenica In avremo un’esclusiva…”

Mara Venier alla guida di Domenica In

Ebbene sì, Mara Venier per il terzo anno consecutivo sarà alla guida di Domenica In. L’esordio della nuova stagione è previsto per il 13 settembre 2020 e giorni prima c’è stata la tradizionale conferenza stampa di presentazione.

E proprio in quell’occasione la professionista veneziana ha lanciato una frecciatina velenosa nei confronti dell’amica ma anche rivale Barbara D’Urso. La stagione televisiva è appena iniziata e già la temperatura si è alzata. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha detto la moglie di Nicola Carraro.

La conduttrice veneta lancia una frecciatina velenosa a Barbara D’Urso

Nonostante Mara Venier e Barbara D’Urso si sono reputate da sempre delle ottime amiche, da qualche anno sono anche rivali. Infatti, entrambe conducono dei programmi domenicali ma in emittenti differenti: la prima su Rai Uno e l’altra su Canale 5. Tra loro, nonostante le voci che circolano sul web, c’è una sana e rispettiva competizione. Giorni fa a Romanella sede Rai si è svolta la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Domenica In, al via il 13 settembre 2020.

In quell’occasione la conduttrice veneta ha volutamente lanciato una frecciata nei confronti di Lady Cologno, che è solita dire nelle sue trasmissioni di avere delle esclusive. “Avremo un’esclusiva, anche se non mi piace molto la parola esclusiva”, ha detto la conduttrice sarcastica, e ha aggiunto: “Avremo un messaggio del premier Conte solo per noi. Vuole dire due parole sulla ripartenza, alla vigilia della riapertura delle scuole. E’ un messaggio che il premier Conte vuole regalare a Domenica In e a me”, ha detto zia Mara.

La nuova stagione di Domenica In

La nuova edizione di Domenica In presenterà alcune novità come la stessa Mara Venier aveva annunciato durante i mesi estivi. Un programma che in queste ultime due stagioni ha raccolto dei risultati soddisfacenti, anche la passata edizione quando per l’emergenza sanitaria le interviste sono avvenute solo con dei collegamenti via Skype.

Il pubblico di Rai Uno aspetta con impazienza quali personaggi interverranno nello storico rotocalco della prima rete e, a quanto pare quest’anno zia Mara riuscirà a portare la sua cara amica Maria De Filippi nel suo salotto televisivo dopo che i vertici di Viale Mazzini in passato le hanno bloccato l’ospitata.