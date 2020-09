Soliti Ignoti – Il Ritorno, contagio sul set: sospeso la trasmssione di Amadeus

Salta la versione vip dei Soliti Ignoti – Il Ritorno per Coronavirus

Dopo la pausa estiva tutto sembrava pronto per l’inizio della nuova stagione dei Soliti Ignoti – Il Ritorno. Per l’esattezza con il primo dei due speciali che il padrone di casa Amadeus avrebbe dovuto condurre in apertura della nuova stagione televisiva.

Inizialmente nel palinsesto della prima rete Rai, si parlava della messa in onda di domenica 13 settembre 2020 con un appuntamento che avrebbe visto la presenza di numerosi personaggi del mondo dello spettacolo. Ma la versione vip del popolare game show dell’access prime time è stato accantonato, almeno per il momento. Infatti sul set del programma è stata riscontrata una positività al Covid-19. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Contagio da Covid-19 nel game show condotto da Amadeus

Stando a quanto riportato dal portale Blogo, sarebbe stato riscontrato un tampone positivo al Coronavirus nella squadra dei Soliti Ignoti – Il Ritorno. Questo riscontro ha costretto i vertici di Viale Mazzini a cancellare immediatamente la messa in onda delle puntet speciali del game show con Amadeus.

Un test fatto nelle ultime ore avrebbe rivelato la presenza di un contagio di un addetto ai lavori dello storico programma della rete ammiraglia Rai. Di conseguenza i dirigenti sono stati costretti a bloccare tutto e riprendere quando sarà possibile. Quindi, nei prossimi giorni saranno sottoposti agli tamponi tutti coloro che sono stati a stretto contatto con il soggetto affetto da Covid-19. La ripresa del quiz tv dipenderà dall’esito di quest’ultimi.

Soliti Ignoti – Il Ritorno potrebbe tornare già domenica 20 settembre 2020

Ad oggi, se l’esito dei tamponi effettuati ai vari collaboratori risultassero negativi, il game show Soliti Ignoti – Il Ritorno potrebbe partire nell’immediato. Quindi, il programma condotto da Amadeus potrebbe tornare in televisione nel giro di una settimana, e una messa in onda rimandata di un solo fine settimana.

Di conseguenza il pubblico della prima rete vedrebbe lo speciale con i personaggi dello spettacolo già domenica 20 settembre 2020. La programmazione della tv di Stato, visto la cancellazione del quiz, si è vista costretta a mettere nel palinsesto il film diretto da Gabriele Muccino, A Casa Tutti Bene. Nel frattempo nella fascia dell’access time della prima rete ha concluso la sua programmazione lo show Techetechetè.