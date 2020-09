Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso a cena con Can Yaman di DayDreamer (VIDEO)

Barbara D’Urso parla di Can Yaman a Pomeriggio Cinque

Nella prima settimana di programmazione di Pomeriggio Cinque, la padrona di casa Barbara D’Urso ha più volte parlato di Can Yaman. Ricordiamo che al momento il 30enne turco insieme e Demet Ozdemir e altri attori sono protagonisti della soap opera DayDreamer – Le Ali del Sogno.

Lady Cologno ha ricordato quando lo scorso anno a Live Non è la D’Urso seduti rilassati sul divano, il professionista le ha portato la cioccolata fondente. Nel contenitore pomeridiano di Canale 5 Carmelita ha rivelato che Yaman è ancora single e spera di rivederlo presto in una delle sue trasmissioni e magari cenare con lui. (Continua dopo il video)

Carmelita vuole Cenare col protagonista di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque ha parlato di Can Yaman e dei suoi muscoli. La conduttrice napoletana ha ricordato al suo pubblico quando il protagonista di DayDreamer – Le Ali del Sogno andò ospite a Live Non è la D’Urso. “Can verrò a cena con te come ti avevo promesso“, ha esordito Lady Cologno chiedendo alla regia di mandare in onda il servizio che parla di lui.

Il collega di Demet Ozdemir non è solamente bello fuori ma anche dentro. Infatti è un ragazzo abbastanza riservato infatti vuole mantenere la privacy sulla sua vita privata. Tuttavia è risaputo che il bel 30enne turco è ancora single a dispetto di tutti flirt che gli vengono attribuiti. Carmelita ha raccontato il gesto di Can che le ha portato la cioccolata fondente che ha poi sorseggiato sul divano. (Continua dopo il video)

Can Yaman presto in Italia? Il rumor

La scorsa settimana Barbara D’Urso per ben due volte ha menzionato Can Yaman a Pomeriggio Cinque. Per quale ragione? Per caso sta organizzando qualche sorpresa al pubblico italiano?

Ricordiamo che giorni fa un noto magazine ha fatto sapere che il 30enne turco protagonista di DayDreamer – Le Ali del Sogno potrebbe presto tornare nel nostro Paese perché Maria De Filippi e la stessa Carmelita lo stanno corteggiando, ovvero lo vogliono fortemente nei loro programmi. Nel frattempo è stato detto anche che il collega di Demet Ozdemir ha detto no ad Alfonso Signorini come concorrente del Grande Fratello Vip 5 perché il compenso offerto era troppo basso.