Cecilia e Ignazio mano nella mano, la foto criptica fa scalpore: “Finto gossip” (FOTO)

A distanza di diverse settimana dalla diffusione della notizia circa l’ipotetica crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la coppia si è fatta vedere mano nella mano. In realtà, i loro volti non sono stati inquadrati e questo sta conferendo alla vicenda un alone di mistero che, ormai, sembra aver stancato.

Influencer come Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno immediatamente condiviso tale scatto non potendo fare a meno di lasciarsi scappare qualche accusa. Anche diversi utenti del web gli hanno dato ragione, accusando la copia di stare davvero esagerando.

La foto criptica di Cecilia e Ignazio

Un po’ di tempo fa è trapelata la notizia circa l’allontanamento tra la Rodriguez e Moser. I due, però, non hanno mai esplicitato ciò che sia realmente accaduto tra i due. Con il passare del tempo, quindi, hanno cominciato a rincorrersi notizie relative a ipotetici liti e ritorni di fiamma. Dopo tanti tira e molla e segnalazioni continue, però, sembra la situazione stia andando verso una soluzione. Ieri, infatti, Ignazio Moser ha pubblicato una foto in cui sembra essere mano nella mano con Cecilia.

Il “sembra” non è casuale, dato che nell’immagine non sono inquadrati i volti. Il ciclista si è limitato a pubblicare due mani in bianco e nero, appoggiate l’una sopra l’altra. Dalla foto si evince chiaramente che quella di sotto appartenga ad una donna, dato che la manicure sembra perfetta, mentre quella di sopra è la sua. Ad ogni modo, il fatto che i due continuino ad essere criptici sulla questione sta davvero stancando. (Continua dopo la foto)

Le accuse di Deianira e Amedeo

Deianira, ad esempio, ha detto che la coppia dovrebbe smetterla di dare luogo a questa farsa e dovrebbe chiarire, una volta e per tutte, come stiano realmente le cose. Continuare a pubblicare questi contenuti criptici non sta facendo altro che rafforzare la convinzione che i due non si siano mai realmente lasciati, ma ci stiano solo marciando su per generare un po’ di gossip. Dello stesso parere è stato anche Amedeo Venza.

Quest’ultimo ha condiviso la foto di Cecilia e Ignazio mano nella mano e li ha accusati di aver fatto tutto da soli. Sono loro ad alimentare questo finto gossip non dando notizie concrete ai fan che li seguono con tanto affetto e ammirazione. Ad ogni modo, almeno per il momento, nessuno dei diretti interessati è intervenuto sulla questione.