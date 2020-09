Il Paradiso delle signore trama 15 settembre: Adelaide affida i beni ad Achille e sparisce

Nella puntata di martedì 15 settembre del Paradiso delle signore vedremo che Marta e Vittorio si cimenteranno nella vita da genitori. Diverse coppie si troveranno ad affrontare dei momenti altalenanti, specie Federico e Roberta.

Quest’ultima è contesa tra due ragazzi, i quali sembrano intenzionati ad attrarla dalla loro parte. Umberto, invece, farà una scoperta allarmante che riguarda Adelaide. Pare che la donna abbia trasferito tutti i suoi beni sul conto di Achille e questo gli sembra molto strano.

Federico in bilico al Paradiso delle signore

Le anticipazioni del Paradiso delle signore della puntata del 15 settembre rivelano che la famiglia Conti, appena allargata, si cimenterà nell’accudire la neonata trovata. Intanto, Riccardo si troverà dinanzi l’abito elegante che indossava il giorno del mancato matrimonio con Nicoletta e questo gli farà venire un certo magone. Il giovane ancora non sa che la donna che ha amato più di tutte è in crisi con suo marito. Ad ogni modo, malinconia a parte, il Guarnieri junior e Ludovica designeranno i loro testimoni. La coppia ha scelto di avere al loro fianco al lieto evento Marta e Vittorio.

Federico, invece, continuerà ad essere tenuto sulle spine da Roberta. Il giovane le ha confessato di essere intenzionato a fare pace con lei, ma potrebbe essere troppo tardi. Nella coppia, infatti, si è insinuato Marcello che, senza troppi mezzi termini, dirà di voler fare di tutto per riuscire a conquistare la fanciulla. Lei, dal canto suo, continuerà ad essere parecchio confusa sul da farsi e si prenderà del tempo.

Spoiler 15 settembre: la scoperta di Umberto

Anche Clelia e Luciano stanno vivendo un momento parecchio burrascoso in queste puntate del Paradiso delle signore. Dopo che il ragioniere ha scoperto il piano della donna, deciderà di partire per andare a Bari da sua figlia Nicoletta. I tentativi della Calligaris di rimediare ai suoi errori si riveleranno assolutamente insensati. Cattaneo, infatti, prima di partire da Milano darà alla capo-commessa tutte le consegne

A villa Guarnieri, invece, ci sarà parecchia agitazione. Umberto è molto preoccupato per Adelaide in quanto ha il sentore che le possa essere successo qualcosa. A parte quella strana lettera, infatti, la donna non si è mai fatta viva. I sospetti del Guarnieri verranno confermati nel momento in cui scoprirà che tutti i beni della dona sono stati intestati ad Achille. Questo sembrerà molto strano ad Umberto, anche perché della contessa non vi è alcuna traccia.