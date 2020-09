Oroscopo 14 settembre 2020: inizio settimana faticoso per Gemelli, novità per Capricorno

L’Oroscopo del 14 settembre annuncia che i Gemelli avranno un inizio settimana alquanto faticoso per quanto riguarda il lavoro. I Capricorno, invece, potranno cimentarsi in nuovi progetti

Previsioni 14 settembre da Ariete a Vergine

Ariete. Periodo di ripresa e ripartenza per molti dei nati sotto questo segno. Chi ha vissuto dei problemi in amore o sul lavoro, adesso potrà risolverli gradualmente. Cercate di non svolgere troppe mansioni contemporaneamente, altrimenti c’è il rischio di sbagliarle tutte. Agite in modo calmo e paziente.

Toro. Le relazioni di coppia potrebbero essere messe a dura prova nella giornata odierna. Le coppie flessibili vivranno dei momenti molto interessanti, quelle che invece non lo sono potrebbero correre il rischio di discutere. Per i single si prospetta un periodo molto positivo per i flirt e le relazioni non troppo impegnative. Attenzione a come spendete il denaro.

Gemelli. La settimana non comincerà esattamente nel migliore dei modi per quanto riguarda il lavoro. Vi sentite stanchi e affaticati, anche se il week-end è appena terminato. In amore, invece, continuerete ad avere grosse soddisfazioni. Questo è sicuramente il momento giusto per mettere in piazza i sentimenti.

Cancro. Molti dei nati sotto questo segno stanno vivendo un momento di insoddisfazione generale. L’Oroscopo del 14 settembre vi esorta a mantenere la calma e a ponderare con attenzione le vostre future decisioni. Se agite d’impulso potreste pentirvi, in quanto al momento non siete pienamente razionali.

Leone. La giornata odierna si prospetta all’insegna della passione. L’amore è tra le vostre priorità al momento. Ci sarà un forte desiderio di amare e, soprattutto, di sentirsi amati e desiderati. Nel lavoro siete intraprendenti e pieni di spirito d’iniziativa. Attenzione solo a non credervi invulnerabili.

Vergine. Oggi vi sentite particolarmente disciplinati e organizzati. I nati sotto questo segno avranno una certa tendenza a programmare le giornate in modo minuzioso e attento. Questo aspetto, dunque, favorirà molto coloro i quali svolgono lavori per cui è importante pianificare. In amore siete poco flessibili.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. In questo momento vi sentite un po’ in bilico. Con la testa siete intenzionati ad agire e a cimentarvi in nuovi progetti, ma il cuore vi porta da qualche altra parte. Ci sarà una certa difficoltà nel conciliare questi due aspetti. Nel lavoro ci saranno delle occasioni, ma dovete fare attenzione, c’è qualcuno che vi mente.

Scorpione. Se qualcuno proverà a intralciare i vostri piani, potrebbe passare un brutto quarto d’ora. Continuate ad essere determinati e a non lasciarvi scalfire dagli intoppi. In amore potrebbe esserci qualche discussione. Cercate di mantenere la calma e di evitare di scaldarvi per cose di poco conto.

Sagittario. Momento di ripresa per quanto riguarda i sentimenti. Chi di voi ha avuto delle discussioni in questo periodo avrà modo di mettere le cose a posto. Nel lavoro siete un po’ incerti sul da farsi, potrebbero presentarsi delle occasioni interessanti che, tuttavia, comprometteranno la vostra routine.

Capricorno. Se state pensando di cambiare lavoro, o magari partner, questo è il momento giusto per farlo. L’Oroscopo del 14 settembre vi anticipa che è in arrivo un momento molto interessante dal punto di vista del lavoro. Saranno favoriti coloro i quali intraprenderanno una nuova attività o un progetto.

Acquario. Oggi vi sentite particolarmente nervosi e agitati. Avete un po’ troppi pensieri nella testa, specie per quanto riguarda il lavoro e le finanze. Non riuscite ad essere molto obiettivi e questo potrebbe crearvi dei problemi anche in amore. Evitate di riversare sul partner i vostri problemi.

Pesci. Questo è il momento di prendere decisioni importanti in amore. Se una storia non vi soddisfa più appieno evitate di continuare. In passato avete dedicato troppo tempo a persone che non lo meritavano, pertanto, adesso è il momento di pensare un po’ di più a voi stessi. Nel lavoro potrebbero esserci cambiamenti.