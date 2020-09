Flavio Briatore guarito dal Covid-19: doppio tampone negativo per l’imprenditore

Flavio Briatore è guarito dal Coronavirus

Arrivano delle ottime notizie per Flavio Briatore. Infatti, il noto imprenditore che è risultato positivo al Covid-19 a fine agosto, ora è ufficialmente guarito. La lieta informazione è stata diffusa a macchia d’olio attraverso delle agenzie di stampa dopo essere venuti a conoscenza dell’esito negativo del secondo tampone.

L’ex marito di Elisabetta Gregoraci, che a Verissimo ha confessato di averla fatta soffrire molto, avrebbe già fatto ritorno a Montecarlo dopo aver lasciato la casa dell’amica Daniela Santanché, dove si trovava in quarantena da oltre due settimane. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto di recente.

L’imprenditore dà la conferma della sua negatività al secondo tampone

A confermare la notizia della sua negatività al Coronavirus ci ha pensato lo stesso Flavio Briatore. Infatti, il proprietario del Billionaire attraverso una Storia su Instagram ha fatto vedere ai follower una vetrina in cui si intravede il suo riflesso mentre indossa la mascherina. In essa è possibile notare anche dolci su cui è scritto “Bonne Rentrée” e “Back to school”, in onore della riapertura delle scuole prevista per lunedì 14 settembre 2020.

Dopo che il noto imprenditore è risultato positivo, sul web e anche in ambito politico si è discusso molto. Il motivo? Perché nel suo locale in Sardegna si sono infettate diverse persone. Per tale ragione l’attuale Esecutivo ha deciso di chiudere le discoteche e sale di ballo.

Flavio Briatore e le polemiche intorno alla sua positività al virus

Infatti tra i vari focolai che sono scoppiati a fine estate, al Bilionaire si sono registrati oltre 60 contagi. Flavio Briatore che tempo fa ha avuto un attacco diretto all’attuale Governo e al primo cittadino di Arzachena dopo la chiusura del suo locale, a pochi giorni di distanza lo hanno ricoverato al San Raffaele di Milano. Inizialmente si pensava fosse solo una prostatite, ma poi facendogli il tampone si è venuti a conoscenza della sua positività al Covid-19.

Dopo aver passato nemmeno una settimana in clinica, l’ex marito di Elisabetta Gregoraci ha trascorso la quarantena forzata nell’abitazione di Daniela Santanché, sua cara amica. Nonostante stesse poco bene, l’imprenditore ha informato tutti i suoi follower che presto si sarebbe ripreso augurando all’ex Premier Silvio Berlusconi di guarire al più presto.