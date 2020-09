Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi lunedì 14 settembre 2020: due di picche per Armando, Tina lo massacra

Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Inizia una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne , il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi giunto alla 25esima edizione. Venerdì scorso il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di vedere la gelosia di Nicola Vivarelli nei confronti di Gemma Galgani che è uscita col cavaliere Paolo.

A quanto pare il 26enne non riesce a digerire di essere stato mollato da una 70enne. In studio c’è stato anche un confronto tra Enzo Capo ed Armando Incarnato che ha lanciato delle accuse ben precise all’ex di Pamela Barretta. Cosa accadrà nella puntata in onda lunedì 14 settembre 2020? A seguire sono presenti le anticipazioni dettagliate.

Armando Incarnato riceve un due di picche, poi Tina lo massacra

Gli spoiler della puntata odierna di Uomini e Donne forniti da Il Vicolo delle News, rivelano che sotto accusa ci finirà Armando Incarnato. Il cavaliere campano anche in queste prime due settimane di programmazione ha voluto chiudere la frequentazione con la dama con cui si è visto. Decisione che ha fatto salire il sangue al cervello a Tina Cipollari che non si è risparmiata nel criticarlo ferocemente.

La storica opinionista del dating show Mediaset si è arrabbiata dicendo che l’imprenditore che tutte le sue frequentazioni hanno sempre lo stesso finale, di conseguenza nel programma di Canale 5 non è interessato a trovare il vero amore. Il pubblico presente in studio è dalla parte della collega di Gianni Sperti e ovviamente contro di lui.

Le esterne dei quattro tronisti

Le anticipazioni riguardanti il Trono Classico fornite da Il Vicolo delle News, svelano che la giovanissima Sophie in settimana ha realizzato un’esterna con Facundo, un corteggiatore originario dell’Argentina. La loro uscita sembra essere andata bene nonostante lui inizialmente fosse più interessato all’altra tronista, Jessica. Dopo essersi visto con la 18enne, però, si è detto incuriosito più da quest’ultima.

La ‘collega’ è uscita con Davide e Simone e anche lei si è trovata molto bene con entrambi. Mentre i tronisti Davide e Gianluca hanno fatto delle esterne con la stessa ragazza. Il giovane il pugliese non si è trovato bene, mentre il romano si è detto abbastanza soddisfatto. C’è da sottolineare la novità di quest’anno, ovvero che la De Filippi non mostrerà al pubblico le sterne ritenute non interessanti.