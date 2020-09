Domenica In, Mara Venier e Romina Power sulla polemica per l’abbraccio: “Lo rifarei, non ci siamo ammalate”

Nel corso della prima puntata di Domenica In, Mara Venier ha dedicato l’apertura alle interviste a Romina Power e Loretta Goggi. Le tre donne hanno affrontato molti argomenti, anche molto toccanti, come ad esempio perdite significative che le due ospiti hanno subito.

Tra i vari argomenti trattati, però, è stata menzionata anche la polemica che scoppiò diversi mesi fa quando Mara decide di infrangere le regole anti-Covid ed abbracciò la Power. Entrambe le protagoniste hanno dichiarato di non essersi affatto pentite, anzi. Vediamo cosa è accaduto.

La polemica sull’abbraccio di Power e Venier

Mara Venier ha dedicato una lunga intervista alla Power e alla Goggi durante la prima puntata di Domenica In. La conduttrice ha affrontato diversi argomenti inerenti la vita privata e la carriera delle due dame. Ad un certo punto dell’intervista, però, la presentatrice non ha potuto fare a meno di levarsi qualche sassolino dalla scarpa. Nello specifico ha parlato delle difficoltà affrontate durante il periodo del lockdown e quello immediatamente successivo.

In tale periodo, infatti, la donna continuò ad andare in onda con il suo programma domenicale, senza pubblico e con moltissime restrizioni in atto. A quel tempo, però, diede molto scalpore un abbraccio che si scambiarono Mara e Romina, quando quest’ultima venne in puntata per parlare della perdita di sua sorella. In molti criticarono le due donne per aver lanciato un messaggio sbagliatissimo al pubblico da casa in virtù del periodo nel quale ci trovavamo.

Lo sfogo di Mara e Romina a Domenica In

Ebbene, a distanza di tempo, le due protagoniste sono ritornate sulla questione e non sono sembrate affatto pentite per il loro comportamento. In particolar modo, Mara Venier ha detto che se tornasse indietro abbraccerebbe di nuovo la Power a Domenica In. Purtroppo non riuscì a trattenersi in quanto il desiderio di esternare il suo affetto prese il sopravvento. La cantante, poi, ha avallato la teoria della sua interlocutrice ed ha aggiunto che, alla fine, nessuna delle due si è ammalata.

Questo, probabilmente, per dimostrare che si sia montato un caso sulla questione alquanto ingiustificato. Loretta Goggi, dal canto suo, è intervenuta per dire che comunque le due donne avessero comunque rispettato tutte le regole durante il lockdown, pertanto, c’erano scarse possibilità che fossero affette da Covid. Chiusa la questione, Mara ha mandato la pubblicità e dopo poco tempo ha salutato le sue ospiti.