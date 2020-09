Imbarazzo a Live non è la D’Urso, Barbara dimentica il nome di un’ospite, sul web: “Mai vista così in difficoltà”

Domenica 13 settembre è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Live non è la D’Urso con a capo Barbara. Durante il primo blocco televisivo, però, la conduttrice si è trovata a vivere un momento un po’ imbarazzante.

Mentre era intenta a presentare gli ospiti del primo talk della serata, la conduttrice ha dimenticato il nome di una donna presente nel parterre. La scena è stata certamente notata dal pubblico da casa che, infatti, non ha esitato a commentare la cosa sui social.

La gaffe di Barbara D’Urso a Live

Durante la parte iniziale di Live non è la D’Urso, Barbara si è trovata a vivere un momento di difficoltà. Dopo la pausa di diversi mesi, pare che la donna debba ancora carburare un po’ prima di entrare nel vivo dei suoi programmi. Stranamente, infatti, la presentatrice è apparsa visibilmente imbarazzata ed in difficoltà. Nel dettaglio, Lady Cologno stava introducendo l’argomento inerente alcuni episodi di violenze verificatisi in Italia in queste settimane.

Prima di procedere con il dibattito, però, la donna ha presentato i suoi ospiti ma, ad un certo punto, ha cominciato a temporeggiare e a cercare frettolosamente dei fogli. Non sapendo più come intrattenere i telespettatori, la D’Urso ha confessato la verità ed ha detto di non ricordare quale fosse il nome di una delle presenti in studio, pertanto, ha esortato la regia a fornirle le informazioni necessarie. Nessuno, però, è intervenuto, al punto che è stata la diretta interessata a presentarsi da sola, la donna in questione si chiama Karima.

I commenti del web

Subito dopo questo episodio, Barbara D’Urso si è scusata con tutti i telespettatori di Live non è la D’Urso ed ha ammesso il suo errore. Il popolo di Twitter ha notato quanto accaduto e molti utenti hanno commentato quello che è successo in modo molto ironico. Alcune persone hanno detto di non aver mai visto Lady Cologno così in difficoltà durante le sue trasmissioni.

Altri, invece, non hanno potuto fare a meno di notare un difetto estetico della conduttrice. Nel voltarsi di profilo e abbassando la testa per sbirciare dai fogli, molte persone hanno notato la presenza di un doppio mento e di alcune rughe presenti sul volto della presentatrice. Molto probabilmente, eludendo le luci magiche che si fa puntare addosso è stato inevitabile la messa in evidenza di alcune normalissime imperfezioni.