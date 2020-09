Fabrizio Corona ci prova con Barbara D’Urso in diretta: “Vorrei farti scoprire il fuoco passionale”

Nella prima puntata di Live non è la D’Urso ne sono accadute davvero di tutti i colori. Nella parte quasi conclusiva della trasmissione, Barbara D’Urso ha intervistato Fabrizio Corona. Per ovvi motivi, però, l’ex re dei paparazzi non ha potuto presenziare in studio, essendo agli arresti domiciliari, ma ha effettuato un collegamento da casa.

L’ospite ha affrontato cinque agguerrite sfere occupate da persone pronte a schierarsi contro di lui e le scelte fatte nella sua vita. Fabrizio, però, è apparso completamente diverso rispetto al solito. L’uomo è stato molto più pacato, specie nei confronti della conduttrice, al punto da arrivare a fare delle avances spudorate.

Fabrizio molto cambiato a Live

L’intervista a Fabrizio Corona da Barbara D’Urso è stata colma di colpi di scena. I presenti in studio hanno cominciato a muovere delle accuse contro l’ex paparazzo a causa dei comportamenti assunti negli ultimi anni. Il protagonista, stranamente, si è difeso con estrema calma e tranquillità, cosa che ha lasciato senza parole tutti i presenti. Alda D’Eusanio, ad esempio, ha detto di trovarsi dinanzi un uomo completamente diverso. Molto probabilmente, l’esperienza del carcere ha cambiato profondamente Corona, al punto da renderlo una persona migliore.

Durante il dibattito, la D’Urso è intervenuta più volte per prendere le difese del suo ospite in collegamento, fatto che lei stessa ha definito “shock”. Ad ogni modo, l’apice si è toccato verso la parte conclusiva dell’intervista. Fabrizio, infatti, ha raccontato un episodio di quando ha avuto modo di incontrare di persona Lady Cologno e non è riuscito a risparmiarle dei complimenti alquanto sfacciati.

Le avances di Corona a Barbara D’Urso

Fabrizio Corona, infatti, ha rammentato a Barbara D’Urso di essere single ed ha detto che se lei fosse interessata lui è disponibile. La conduttrice, allora, ha sorriso ed ha ringraziato il suo interlocutore per i complimenti ricevuti. Nonostante anche lei sia single, però, Barbara ha detto di reputare Fabrizio un uomo un po’ troppo impegnativo per i suoi gusti. Successivamente, l’ospite ha palesato la volontà di far provare il fuoco della passione alla conduttrice.

A tal proposito, il protagonista ha tirato in ballo Asia Argento ed ha detto che lei stessa ha reputato estremamente passionale la fugace storia avuta con lui. Questo, però, non è bastato per convincere la presentatrice, la quale ha continuato a ringraziare e a declinare ogni tipo di proposta indecente.