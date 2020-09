Silvia Toffanin scoppia a piangere a Verissimo: le ragioni della sua commozione dietro ad una lettera

Verissimo torna dopo sei mesi di stop

Dopo una lunga pausa durata sei mesi, infatti era lo scorso marzo quando è andata in onda l’ultima puntata inedita, sabato scorso nel pomeriggio di Canale 5 è tornato Verissimo. Alla guida dello storico rotocalco di cronaca rosa per il suo 14esimo anno consecutivo c’è ancora Silvia Toffanin. Quest’ultima, senza pubblico in studio, ha accolto i vari ospiti previsti in maniera del tutto differente rispetto al passato per via delle norme anti-covid.

Infatti la professionista vicentina era distante da colui che intervistava oltre cinque metri. E anche nel primo appuntamento stagionale la compagna di Pier Silvio Berlusconi si è commossa con tanto di occhi lucidi. Il motivo? Una lettera che la stessa ha letto a Giorgia Palmas, ex velina di Striscia la Notizia e attuale compagna di Filippo Magnini.

Giorgia Palmas parla con Silvia Toffanin delle sue nozze rimandate

Tra i vari ospiti arrivati nello studio di Verissimo c’era anche la soubrette sarda che ha raccontato del rinvio delle sue nozze con Filippo Magnini a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Tuttavia Giorgia Palmas non si è scoraggiata portando vanti la sua gravidanza durante la quarantena.

L’ex velina di Striscia la Notizia ha aperto il suo cuore alla conduttrice veneta raccontando come ha passato questi ultimi mesi. Le parole della ragazza hanno commosso la padrona di casa Silvia Toffanin alla quale sono scese anche delle lacrime.

Silvia Toffanin si commuove a Verissimo: il motivo

Intervenuta a Verissimo, Giorgia Palmas parlando del suo matrimonio rinviato, ha detto: “Far slittare un matrimonio non è sicuramente una cosa così grave sarà a dicembre e sarà bellissimo perché sarà un momento di condivisione e di coronamento del nostro sentimento. Nel mentre abbiamo scoperto la novità più bella e più dolce“. L’ex velina e Filippo Magnini stanno insieme da qualche anno e il loro amore è nato dopo che i due venivano da due complicate relazioni sentimentali.

Silvia Toffanin ha letto la missiva scritta dal nuotatore e rivolta alla sua dolce metà. Un’iniziativa che l’ha fatta commuovere, ma le lacrime sono arrivate quando la conduttrice ha letto la lettera della madre di Palmas. Parole cariche di amore e affetto che solo una mamma può scrivere per la propria figlia.