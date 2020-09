Cristina D’Avena presenta un fisico perfetto in bikini, è rifatta? La verità della cantante (FOTO)

Cristina D’Avena incanta il web con una foto in bikini

Cristina D’Avena ha pubblico vasto composto da varie generazioni. Infatti, cantando da sempre le sigle dei cartoni animati ha trovato il successo e popolarità ed amata da grandi e piccini. Qualche giorno fa la professionista ha lasciato senza parole il popolo del web condividendo uno scatto su Instagram. Nello specifico la donna si è mostrata in bikini presentando ancora un fisico perfetto.

Ma la sua iniziativa ha scatenato una vera e propria corsa al like alla foto in questione. “In realtà doveva essere un semplice scatto di fine stagione. Eravamo a Montecarlo e Mario Bove, il fotografo che segue i social, mi ha detto come mettermi in posa e poi ha scattato. Dopo che l’ho postato, è stato incredibile. Nemmeno quando canto i Puffi ottengo tanta attenzione”, ha raccontato Cristina dicendo di essere rimasta stupita per successo riscosso.

La cantante parla di Photoshop

Sotto lo scatto in questione sono arrivate anche delle critiche e accuse ben precise. Secondo alcuni utenti Cristina D’Avena sarebbe ricorsa alla chirurgia plastica per essere così in forma. Inoltre qualcuno le ha puntato il dito contro asserendo che la cantante abbia fatto uso di Photoshop.

A quel punto è intervenuta la diretta interessata che ha detto: “Diciamoci la verità: chi non usa filtri o un pochino di Photoshop”. Subito dopo l’eroina delle sigle dei cartoni animati ha detto la sua in merito alla chirurgia estetica. “Non amo la chirurgia plastica ma perché ho paura. Sono completamente al naturale. È una questione genetica, anche mia mamma non ha rughe sul viso o la pelle rovinata. Sono fortunata”, ha concluso la 56enne.

Cristina D’Avena non è rifatta

Ebbene sì, Cristina D’Avena non si è mai rivolta ad un chirurgo plastico. In una recente intervista, la nota cantante ha detto che ad oggi non ha mai fatto il botulino. “Quando incontro alcuni amici che mi dicono ‘ma dai Crì, alziamo un po’ qua, leviamo un po’ là’ gli dico sempre che finché la natura tiene va bene così”, ha asserito la 56enne.

Tuttavia quest’ultima non è contraria alla chirurgia plastica, infatti è disposta a farla ad una sola condizione. “Quando inizierà a scendere qualcosa ci farò un pensierino. È ovvio che in una foto ci può stare il piccolissimo ritocco, ma chi è che non lo fa? Non è per diventare un’altra e chi mi conosce lo sa. Magari gli altri non lo dicono, ma i filtri li usano tutti”, ha concluso D’Avena.