Nina Moric replica dopo l’intervista a Fabrizio Corona: “Hai fallito, ecco perché evito di stare nella tua vita” (FOTO)

Ieri, domenica 13 settembre, è andata in onda la prima puntata di Live non è la D’Urso. Tra gli ospiti c’è stato anche Fabrizio Corona, il quale ha parlato del suo rapporto con Carlos, dei suoi cambiamenti ed ha menzionato anche il recente allontanamento con Nina Moric.

L’ex re dei paparazzi è sembrato molto pacato e tranquillo rispetto al solito ed ha affrontato in modo esplicativo tutte le questioni trattate. Dopo la messa in onda, però, Nina ha sentito il bisogno di intervenire e chiarire meglio la situazione.

L’allontanamento tra Fabrizio e Nina

Durante l’intervista, Fabrizio Corona ha detto che Nina Moric è uscita dalla sua vita in quanto non avrebbe preso di buon grado la scelta di Carlos di vivere con il padre. Ad ogni modo, l’ospite di Barbara D’Urso ha annunciato di essere sempre con le braccia aperte per la donna, pronto ad aiutarla. In questo periodo, infatti, la donna sembra non stia molto bene e stia affrontando dei problemi psicologici alquanto significativi. Dopo tali dichiarazioni, però, è arrivata la replica della diretta interessata. (Clicca qui per il video)

Nina, infatti, attraverso il suo profilo Instagram, ha pubblicato delle Stories in cui ha riversato tutte le colpe sul suo ex. La protagonista ha esordito con delle frasi che fanno capo al fatto che l’amore non è un qualcosa che si possa comprare o comandare. Esso è un dono di Dio che si posa nei cuori degli uomini improvvisamente. In seguito, però, è stata un po’ più diretta.

La Moric replica a Corona

Nina Moric ha accusato Fabrizio Corona di essere un ipocrita, una persona che non è in grado di rispettare la parola data e capace solo di tradire. In tutta la sua vita lui è abituato a scaricare le colpe sugli altri per potersi sentire forte e invincibile. Questo, dunque, sembra essere il vero motivo per cui la donna ha deciso di uscire definitivamente dalla sua vita. Successivamente, poi, la dama ha anche aggiunto qualche riferimento a Carlos.

La modella ha accusato Corona di aver fallito, di usare suo figlio solo per business, sta di fatto che il giovane debutterà anche a Verissimo in un’intervista. Infine, ha esortato l’uomo a fermarsi in tempo e a evitare di commettere gli stessi errori anche con il loro amato figlio. Chi dei due avrà ragione?