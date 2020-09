DayDreamer – Le Ali del Sogno, cancellata la prima serata: ecco quando tornerà la serie su Canale 5

Nessuna prima serata per DayDreamer – Le Ali del Sogno

Brutte notizie per i numerosi fan di DayDreamer – Le Ali del Sogno. Infatti, la sopa opera turca cambia ancora una volta appuntamento per dare spazio al Grande Fratello Vip 5. La serie t v campione d’ascolti che ha per protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir subisce un drastico cambiamento di programmazione.

Quindi, almeno per il momento il pubblico della rete ammiraglia non avrà modo di vedere lo sceneggiato in prima serata con tre episodi. Per venire a conoscenza cosa accadrà tra la giovane aspirante scrittrice Sanem Aydin e il fotografo Can Divit bisognerà aspettare sabato pomeriggio 19 settembre 2020 dalle 14:10 alle ore 16.

La nuova programmazione della soap opera turca su Canale 5

La soap opera turca DayDreamer – Le Ali Del Sogno ha subito un nuovo cambio di programmazione. Infatti le puntate inedite dello sceneggiato con Can Yaman e Demet Ozdemir torneranno sabato 19 settembre 2020, con un doppio episodio. Da quando è iniziata la nuova stagione televisiva Mediaset, i vertici dell’azienda televisiva con sede a Cologno Monzese hanno collocato Uomini e Donne nella fascia delle 14:45.

Di conseguenza la serie tv è stata costretta ad emigrare in prima serata il lunedì (solo per un’occasione) e nel pomeriggio del week-end di Canale 5. Quindi lunedì 14 settembre non ci sarà DayDreamer perché prende il via la quinta edizione Grande Fratello Vip. Il reality show targato Endemol Shine Italy sarà condotto ancora una volta da Alfonso Signorini con la partecipazione di Pupo ed Antonella Elia come opinionisti.

DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni di sabato 19 settembre 2020

Gli spoiler dei prossimi due episodi di DayDreamer – Le Ali del Sogno previste per sabato 19 settembre 2020, rivelano che Aylin continuerà a tramare contro Sanem. Infatti la dark lady farà di tutto affinché il lancio della nuova campagna sia un fiasco. La secondogenita degli Aydin si troverà in una situazione abbastanza imbarazzante, tuttavia sarà in grado di dimostrare il suo talento per la contentezza di Can.

Infatti, l’affascinante fotografo le concederà un’inaspettata promozione. I due protagonisti della soap opera turca saranno al centro dei pettegolezzi dell’agenzia, quindi dovranno trovare una strategia per allontanarsi dalle malelingue. Riusciranno nel loro intento? Ormai tutti i collaboratori, compresa Deren, si sono resi conto che tra i due c’è qualcosa di profondo.