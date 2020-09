Andrea Delogu: un famoso conduttore la vuole cacciare dalla televisione (FOTO)

Andrea Delogu e il successo alla guida de La vita in diretta estate

Il pubblico di Rai Uno è rimasto particolarmente colpito dalla professionalità di Andrea Delogu alla conduzione de La vita in diretta estate al fianco di Marcello Masi. La professionista è una persona abbastanza simpatica, allegra e alla mano. Nonostante questi numerosi pregi, ci sarebbe qualcuno che non la sopporta al punto che che vorrebbe farla fuori.

Ma di chi si tratta e soprattutto per quale ragione? Pare che un noto conduttore del piccolo schermo non la voglia più vedere all’interno degli studi televisivi della Rai. La clamorosa indiscrezione è stata resa nota da Dagospia che dando la notizia sul proprio portale web ha lasciato di stucco anche la diretta interessata che era ignara di tutto.

Un conduttore vorrebbe l’ex iena fuori dal piccolo schermo

Sul sito internet diretto da Roberto D’Agostino si legge: “Avvisate la bella Andrea Delogu che un potente e ambizioso professionista del piccolo schermo l’ha messa nel mirino. Chiamate a destra e manca per chiedere addirittura la sua testa. “Deve andare fuori”, ha urlato con chi di dovere. Che esagerazione!”.

La diretta interessata che per due mesi insieme a Marcello Masi ha guidato la versione estiva de La vita in diretta, è rimasta particolarmente spiazzata dalla notizia. Per tale ragione la moglie di Francesco Montanari ha replicato in questo modo: “Eccallà. Che ho fatto a sto giro?”. (Continua dopo il post)

CANDELA – CAMPO IN LOVE, COSTA VS SEVERGNINI, L'OFFERTA A BERRUTI, TODARO-ISOARDI, DELOGU NEL MIRINO https://t.co/BAGgvUgDj5 pic.twitter.com/589XdOeexi — Dagospia (@_DAGOSPIA_) September 10, 2020

Andrea Delogu e le parole al miele a Pierluigi Diaco

Intanto, Pierluigi Diaco sembra aver apprezzato il gesto della collega Andrea Delogu che a La vita in diretta estate aveva speso delle parole al miele nei suoi confronti. Infatti, il giornalista non ha potuto terminare la seconda edizione di Io e Te a causa della positività da Covid-19 nel suo staff.

Parole d’apprezzamento anche se molti telespettatori e utenti web l’hanno letta come una presa in giro: “Tu, Pierluigi, sei un volto Rai molto amato e quindi, se capita che questa settimana per sicurezza tu non possa tornare in onda, sicuramente noi ti vedremo in onda in Rai con un tuo programma. Rassicuraci…”. Al momento Dico è fuori dai palinsesti della televisione di Stato e di conseguenza non ha un suo programma tv.