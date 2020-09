Il Paradiso delle signore spoiler 16 settembre: Marta in ansia per la piccola Anna

Al Paradiso delle signore, nella puntata di mercoledì 16 settembre vedremo che Marta e Vittorio saranno molto preoccupati per la piccola Anna. Intanto, però, Conti dovrà allontanarsi da casa per partecipare all’Expo 61 e questo lo renderà particolarmente nervoso.

Agnese, invece, si tratterrà in atelier per poter terminare l’abito da sposa di Ludovica. Umberto parteciperà all’evento insieme a Riccardo e Vittorio, ma la sua mente sarà completamente altrove.

Problemi di cuore al Paradiso delle signore

Accudire una neonata sarà un compito molto impegnativo per Marta e Vittorio. Le anticipazioni del 16 settembre del Paradiso delle signore rivelano che la coppia passerà una brutta nottata a causa di un malore per la piccola. Vittorio, però, non potrà rimanere accanto a sua moglie e andrà via preoccupato. Anche Umberto parteciperà all’Expo 61 con uno stato d’animo particolarmente compromesso. Il commendatore, infatti, sarà troppo in ansia per Adelaide. La giovane Gabriella, invece, riuscirà ad allontanare Cosimo in un modo abbastanza elegante. Il ragazzo, però, non si arrenderà e continuerà a corteggiarla.

Anche Marcello, dal canto suo, continuerà a ronzare attorno a Roberta. Il Barbieri è convinto che con un po’ di insistenza riuscirà a fare breccia nel suo cuore. Salvatore si confiderà con Laura e Marcello e manifesterà tutto il suo malessere in amore I preparativi per le nozze tra Riccardo e Ludovica saranno in continuo divenire. Agnese, infatti, deciderà di trattenersi oltre l’orario di lavoro per poter ultimare il vestito. In suo soccorso arriverà Armando, il quale le porterà la cena.

Spoiler 16 settembre, Marta preoccupata per Anna

A casa Amato, dunque, rimarranno solo Maria e Rocco. Nella puntata del Paradiso delle signore del 16 settembre vedremo che la Puglisi avrà il compito di preparare la cena e questo farà vivere loro un momento un po’ più intimo. Il giovane, infatti, comincerà a guardare con occhi diversi la fanciulla. A casa Conti, invece, Marta sarà sempre più in apprensione per la piccola Anna. La neonata ha la febbre alta che non ne vuole sapere di scendere.

Il fatto di non avere Vittorio al suo fianco comprometterà ancora di più il suo stato d’animo. Angela intercetterà la telefonata di Marta in cui la fanciulla chiede aiuto per la sua bambina, pertanto, la Barbieri correrà in suo soccorso per darle una mano. Adelaide, invece, continua a fare pensare Umberto, che ormai è convinto che le sia successo qualcosa di grave.