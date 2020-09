Temptation Island, Alessia Marcuzzi conferma: ‘C’è stato un tradimento esplicito il primo giorno’

La conduttrice ha svelato qualche dettaglio in più su quello che è successo nel programma. L’imprevisto ha fatto slittare la messa in onda della prima puntata

Temptation Island: il programma rimandato per un tradimento

L’edizione di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi avrebbe dovuto andare in onda su Canale 5 a partire dal 9 settembre. La pagina ufficiale Instagram aveva ufficializzato questa data salvo poi fare marcia indietro dopo appena pochi giorni. Il post è stato cancellato e la nuova data è stata indicata nel 16 settembre.

Sul web sono partite le indiscrezioni. A quanto pare una coppia è scoppiata immediatamente a causa di un tradimento. Non era chiaro se una fidanzata o un fidanzato, ma sembrava che uno dei protagonisti avesse scoperto un tradimento, anche passato. La coppia ha deciso di lasciare il programma e questo ha mandato in tilt la fase di montaggio.

Alessia Marcuzzi conferma: ‘C’è stato un tradimento esplicito’

Dopo tante voci, la stessa Alessia Marcuzzi è intervenuta sull’argomento. Intervistata da Silvia Toffanin in collegamento dalla Sardegna a Verissimo, la conduttrice della nuova edizione di Temptation Island ha confermato che si tratta di un tradimento ma ha svelato ulteriori dettagli.

Infatti, all’inizio delle registrazioni una fidanzata ha visto il video del tradimento esplicito del fidanzato. È successo all’inizio ed è stato difficile per tutti. Lei ha vissuto la situazione come una psicologa per la coppia, ma è stato spiazzante e difficile anche per gli altri. Alessia non ha potuto dire di più, ma vedremo tutto questo già nella prima puntata?

Ricordiamo che l’edizione di Alessia Marcuzzi doveva essere vip, ma quest’anno c’è stato un cambiamento. Nell’edizione di Filippo Bisciglia ci sono state due coppie vip (Manila Nazzaro-Lorenzo Amoruso, Antonella Elia-Pietro Delle Piane), mentre Alessia Marcuzzi e Maria De Filippi hanno deciso di fare un’altra edizione nip. Secondo loro il pubblico si identifica di più. Tuttavia, voci di corridoio dicono che Mediaset non voleva avere sia Temptation Island Vip che Grande Fratello Vip nello stesso periodo.

Le coppie

Le coppie protagoniste di questa edizione che sta per partire su Canale 5 mercoledì 16 settembre sono sei. Ci sono Carlotta e Nello, Nadia e Antonio, Anna e Gennaro, Speranza e Alberto, Sofia e Amedeo, Serena e Davide. Il gruppo è eterogeneo, alcuni stanno insieme da poco, altri da tanti anni. Curiosi di vedere che cosa succederà?