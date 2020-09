Domenica Live, Soleil Sorge rivela ulteriori dettagli su Andrea Iannone: ‘Mi ha chiamata alle 5 di mattina’

L’ex corteggiatrice aveva accusato il motociclista di essere interessato solo alla visibilità. A Domenica Live ha svelato ulteriori dettagli e Barbara D’Urso le ha rivelato il contenuto di una busta shock

Domenica Live: Soleil Sorge parla della paparazzata con Andrea Iannone

Poche settimane fa sui giornali sono apparse delle foto di Andrea Iannone in compagnia di Soleil Sorge. Lui motociclista che ha avuto una lunga storia con Belen Rodriguez e poi con Giulia De Lellis. Doveva entrare nella Casa del Grande Fratello Vip ma i suoi guai per le accuse di doping non gliel’hanno permesso. Lei è stata protagonista di diversi programmi come Uomini e Donne e L’Isola dei Famosi e ha fatto discutere per le sue storie d’amore: Luca Onestini, Marco Cartasegna e Jeremias Rodriguez.

I due sono stati paparazzati insieme a Milano e si parlava già di un nuovo amore ma Soleil si è affrettata a smentire. Attraverso le pagine del settimanale Chi ha detto che Andrea Iannone era interessato a lei, è stato gentile e disponibile ma ha avuto la netta impressione che fosse soltanto per visibilità. Inoltre, non avrebbe mai potuto iniziare una storia con lui che è stato l’ex della sua “ex cognata” Belen.

A Domenica Live, con Barbara D’Urso, Soleil è intervenuta personalmente e ha spiegato ulteriori dettagli di questa storia. Ma la conduttrice ha rivelato il contenuto di una busta shock che ha messo molte ombre sulla vicenda. Ecco qui di seguito tutti i dettagli.

Soleil confessa: ‘Iannone mi chiamava alle 5 di mattina’

Mentre Andrea Iannone attraverso i social ha fatto sapere di essere allibito dopo l’intervista rilasciata da Soleil su Chi, l’ex corteggiatrice ha svelato ulteriori dettagli a Barbara D’Urso a Domenica Live. Ha ribadito di averlo conosciuto a casa di un amico e che non si era posta il minimo problema anche dopo le prime indiscrezioni uscite sul web perchè appunto da parte sua non c’era nulla.

Inoltre, Soleil ha detto che non gli piaceva fisicamente, non c’era nessun feeling, ma lui l’ha anche chiamata alle 5 di mattina chiedendole cose esplicite che non vuole rivelare. La conduttrice ha, però, svelato il contenuto di una busta shock.

Alex Fiumara ha affermato che Soleil ha contattato un paparazzo per farsi fotografare con il pilota. Lei ha smentito dicendo che hanno tentato di nascondersi quando hanno saputo dei paparazzi, quindi anche Fiumara era alla ricerca di visibilità con queste affermazioni. Voi che cosa ne pensate?