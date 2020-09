Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta nella casa, le parole di Natalia Paragoni:”Ci siamo salutati con qualche lacrima”

View this post on Instagram

Ebbene sì questa è la mia felicità. Piccoli momenti che mi ricordano che tu ci sei sempre in qualsiasi istante . Ci sei sempre tu che mi dimostri il tuo amore apprezzandomi per ciò che sono senza mai giudicarmi, ci sei sempre tu che mi sproni ad oltrepassare ogni mio limite e che mi dici che sono bellissima quando sono struccata con gli occhi gonfi e un mega brufolo sul naso che sta per esplodere. 😄 Questa mattina ci siamo salutati con qualche lacrima ma pronti per una nuova avventura che comunque ci porterà ad uscirne fuori piu forti di prima . Sempre con te❤️ I love you my Little prince 👑 @iamandreazelletta #lavitasecondonaty #np