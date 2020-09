Adriana Volpe, panico a Ogni Mattina: Adriana Volpe si accascia a terra e accusa un malore

Nella puntata del 12 settembre 2020 di “ogni mattina” in onda su tv8, condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola è successo un imprevisto in piena diretta che ha allarmato sia i presenti in studio che il pubblico da casa. Adriana volpe è stata vittima di un malore, qualcuno insospettito..cosa sarà successo alla sorridente showgirl?

La verità sul malore in piena diretta della bella conduttrice Adriana Volpe

Che per Adriana Volpe non sia un periodo sereno si sa già. Infatti Oltre alla conclamata crisi matrimoniale, alla sua uscita inaspettata dal Reality Show “grande fratello Vip “ e del polverone mediatico relativo al presunto flirt con Andrea Denver è successo l’imprevedibile. Ad appena la seconda puntata del programma “ogni mattina Tg” in onda su Tv8 , quindi al debutto della trasmissione di cui ne è la conduttrice, l’amata showgirl è stata vittima di un malore , infatti la donna si è sdraiata destando paura e sospetto all’intera troupe che la segue attentamente.

Che sarà stato lo stress relativo ai continui imprevisti della vita oppure il caldo di queste ultimi giorni d’estate o l’emozione di essere ancora una volta alla conduzione di un programma tv è davvero un punto interrogativo. Quel che è certo è che questa vicenda ha davvero creato un gran boato di preoccupazioni. – “ho bisogno di riprendermi dichiara l’ex Gieffina”

Proprio nella prima mezz’ora della trasmissione Adriana Volpe ha avvertito questo forte malore tanto da richiedere subito l’intervento del personale addetto al soccorso.

Grande paura in diretta a Ogni Mattina

Adriana volpe si è praticamente sdraiata e ha dichiarato ancora a microfoni accesi ” Ho un forte mal di testa. Fatemi alzare le gambe così arriva un po’ di sangue al cervello, magari sarà un problema di pressione, Alessio te ne prego continua tu , io ho davvero bisogno di riprendermi “.

Il pubblico è rimasto inerme e preoccupato, tant’è vero che è calato subito il silenzio. Ma i soccorsi sono arrivati in fretta per la conduttrice che è stata portata dall’altra parte degli studi.

Nella seconda parte del programma la showgirl ha tranquillizzato il pubblico presente e quello da casa affermando che in realtà si trattava soltanto di una parentesi scherzosa, preparata dalla conduttrice. Adriana Infatti è in perfetta salute e la sua conduzione al programma si sta rivelando davvero un gran successo. Ed è così che una volta placatisi gli animi, la troupe e il suo collega Alessio Viola insieme agli spettatori hanno tirato un sospiro di sollievo ed hanno riso dell’accaduto…