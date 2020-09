Grande Fratello Vip: caso di coronavirus nel team, la decisione

C’è un caso di positività al Covid-19 nella squadra del reality. Ecco com’è la situazione

Grande Fratello Vip: caso di coronavirus nel team di lavoro

La quinta edizione del Grande Fratello Vip andrà in onda con la prima puntata stasera, lunedì 14 settembre, in prima serata su Canale 5. Il cast è stato rivelato, i protagonisti sono pronti ma in queste ore è giunta una notizia spiacevole. TvBlog ha spiegato che c’è un caso di positività al Covid-19 in una persona che fa parte del gruppo di lavoro del reality, dunque non del gruppo dei concorrenti.

La notizia è stata anche confermata sui social da Giuseppe Candela di Dagospia. A quanto pare in queste ore c’è stato un ulteriore controllo su tutti i concorrenti e gli addetti ai lavori, ma non sembra che Mediaset voglia rimandare l’inizio del reality. Quindi, l’appuntamento con Alfonso Signorini, Antonella Elia e Pupo è confermato.

Non sono stati altrettanto fortunati altri programmi. Ballando con le Stelle, ad esempio, ha avuto due casi di positività (Samuel Peron e Daniele Scardina) e ha visto slittare la messa in onda di una settimana. La Rai, inoltre, ha preferito cancellare lo speciale de I Soliti Ignoti e Elisir per casi di coronavirus nella squadra.

Il cast di Grande Fratello Vip 5

Pochi giorni fa Alfonso Signorini tramite Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato il cast ufficiale della quinta edizione di Grande Fratello Vip. Sono stati mesi di colloqui continui, di ipotesi, appelli, rifiuti e cambiamenti dell’ultimo minuto. Tuttavia, 21 vip sono pronti a varcare la porta rossa della Casa di Cinecittà e, parola del conduttore, potrebbero esserci altri ingressi.

Tra gli uomini troviamo: Paolo Brosio, Fausto Leali, Fulvio Abbate, Tommaso Zorzi, Denis Dosio, Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli, Francesco Oppini, Massimiliano Morra e Enock Barwuah. Tra le donne, invece, ci sono: Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento, Patrizia De Blanck, Maria Teresa Ruta, Guenda Goria, Matilde Brandi, Stefania Orlando, Adua Del Vesco. Poi ancora Dayane Mello, Francesca Pepe e Myriam Catania.

Il reality andrà avanti fino a dicembre con un doppio appuntamento settimanale. La Casa e lo studio sono stati rinnovati, anche per le precauzioni a difesa del contagio da coronavirus. La Casa sarà in stile anni 70 con colori molto accesi, ci saranno suite e tugurio ma non solo. Curiosi di vedere la nuova edizione?