Uomini e Donne, Pamela Barretta vittima dei vandali si sfoga: “Pagherete il danno!”

Pamela Barretta vittima di un atto vandalico

A quanto pare Pamela Barretta sta attraversando un periodo molto complicato in tutti i punti di vista. Dopo essersi lasciata col cavaliere del Trono over Enzo Capo, qualche ora fa la dama di Uomini e Donne è stata vittima di un atto vandalico. A renderlo noto è stata lei stessa attraverso delle Stories sul suo account Instagram. “La cattiveria regna sovrana”, ha iniziato in questo modo la donna mostrando tutta la sua rabbia per quello che le è accaduto.

Per tale ragione ha deciso di confidarsi e sopratutto sfogarsi con tutti coloro che la seguono sul social network. Tuttavia la Barretta sembra essere tranquilla perché p convinta che molto presto scoverà l’autore del danno fatto alla sua auto: “La macchina costicchia un po’, quindi pagherete il danno”. Ma andiamo a vedere cos’altro è accaduto.

La dama denuncia il tutto su Instagram

Ancora una volta Pamela Barretta è finita al centro dell’attenzione mediatica. In questo caso, però non c’entra nulla la sua partecipazione a Uomini e Donne a la chiusura definitiva con Enzo Capo. Purtroppo, di recente l’ex dama del parterre senior è stata vittima dei vandali e per tale motivo ha deciso di denunciare il tutto su Instagram.

Molto indignata per quello che le hanno fatto, la donna ha asserito: “Non avete davvero nulla da fare. Ho appena preso la mia macchina nuova e qualcuno si è divertito ad incollarci sopra una bella gomma da masticare”.

Pamela Barretta ha le prove di chi ha commesso l’atto vandalico

Poi Pamela Barretta ha spiazzato tutti i suoi follower comunicando a quest’ultimi che sul posto è presente una telecamera, quindi molto presto scoprirà chi ha commesso l’atto vandalico. Chi ha sbagliato pagherà non solo i danni materiali ma anche penalmente.

Le telecamere di sicurezza hanno ripreso tutto, quindi sul social network l’ex di Enzo Capo ha detto: “Tra non molto vedrò questa faccia di cavolo che mi ha incollato la gomma. Invidiosi”. Giorni fa la diretta interessata e il suo ex sono tornati nel dating show di Maria De Filippi e ancora una volta hanno avuto un acceso confronto. In quell’occasione la storica opinionista Tina Cipollari ha preso le difese di lui criticando aspramente la donna.