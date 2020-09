Oroscopo 15 settembre 2020: occhi aperti sul lavoro per molti segni, Acquario cauti

L’Oroscopo del 15 settembre esorta alcuni segni a tenere gli occhi aperti sul lavoro, nuove proposte per Pesci, Toro e altri. Gli Acquario farebbero bene a non prendere decisioni importanti

Previsioni 15 settembre da Ariete a Vergine

Ariete. L’Oroscopo del 15 settembre vi annuncia che sta per incominciare un periodo molto positivo per quanto riguarda il lavoro. Se siete alla ricerca di un cambiamento, non esitate a cogliere al volo le occasioni che si presenteranno in questi giorni. In amore, invece, c’è tanta voglia di ricominciare e rimettervi in gioco.

Toro. Occhi aperti sul lavoro. Se siete in procinto di concludere un affare importante valutate attentamente i pro e i contro. In campo sentimentale, invece, ci sono delle cose da sistemare. Cercate di non essere troppo possessivi e puntigliosi o finirete per allontanare il partner.

Gemelli. I nati sotto questo segno continueranno a vivere un momento molto positivo per quanto riguarda i sentimenti. Chi ha cominciato una nuova relazione potrà vivere delle emozioni molto forti. Non abbiate paura di aprirvi. Nel lavoro siate più intraprendenti e ricordate che solo di non lavora non fa errori.

Cancro. Alcuni di voi potrebbero attraversare un periodo di cambiamento. Vi sentite in conflitto con il mondo che vi circonda, molto probabilmente perché non condividete il modo di pensare di chi vi sta intorno. In amore ci sono dei miglioramenti, così come sul lavoro, ma è importante mantenere la calma.

Leone. Non ci sono grosse novità per quanto riguarda i nati sotto il segno del Leone. In amore tutto procede con lentezza e serenità. In campo lavorativo, invece, non ci sono particolari situazioni in grado di turbare la vostra stabilità. Non lamentatevi troppo di questa quiete.

Vergine. Molti di voi potrebbero essere incerti dinanzi un bivio. Se non sapete che strada intraprendere, fermatevi un attimo e lasciatevi condurre dal cuore. Può sembrare una cosa banale, ma in questo momento dovete lasciar prevalere le emozioni. In amore è un periodo molto felice.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. I nati sotto questo segno sono giunti ad una conclusione tanto seria quanto necessaria. Non è il caso di dare spazio a persone che non meritano la vostra attenzione. In amore avete bisogno di una carica in più, di una scossa che dia nuova vita ad un rapporto in crisi. Nel lavoro dovete cambiare delle cose.

Scorpione. L’Oroscopo del 15 settembre vi anticipa che questa potrebbe essere una giornata un po’ turbolenta dal punto di vista delle emozioni. Cercate di non lasciarvi sopraffare dai pensieri e dalle preoccupazioni. Vivete di più alla giornata senza pensare troppo al domani.

Sagittario. Oggi ci sono buone possibilità di spiccare in campo lavorativo. Le stelle sono dalla vostra parte e favoriscono coloro i quali saranno più audaci. Nella giungla della vita vince chi è più spregiudicato e spigliato. In amore tutto procede secondo i piani, presto potrebbe esserci una svolta.

Capricorno. In campo lavorativo siete carichi e pieni di spirito d’iniziativa. Talvolta, però, potreste notare un mancato riconoscimento da parte dei vostri superiori e questo vi rende frustrati. Non arrendetevi e non smettete mai di credere in voi stessi e nelle vostre capacità. In amore c’è serenità.

Acquario. Questo non è il momento giusto per prendere delle decisioni importanti o radicali in campo lavorativo. Mantenete la guardia ed un profilo basso. In campo sentimentale, invece, non date adito alle provocazioni. Forse c’è un po’ di gelosia di troppo nell’aria, siate il più calmi possibile.

Pesci. In amore vi sentite un po’ troppo demotivati. Avrete la sensazione di non essere amati e apprezzati come vorreste. Per quanto riguarda il lavoro, invece, sta per cominciare un periodo molto positivo per chi sta intraprendendo nuovi percorsi e progetti. Concentratevi sulla vostra carriera.