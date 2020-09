Grande Fratello Vip: stasera entreranno 12 concorrenti, gli altri venerdì, ecco chi sono

Il cast della quinta edizione si divide in due: un gruppo entrerà nella prima puntata, l’altro venerdì 18 settembre. Ecco come sono stati divisi i vip

Grande Fratello Vip: tutto pronto per la quinta edizione

Stasera, lunedì 14 settembre, inizierà in prima serata su Canale 5 la quinta edizione di Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha condotto la quarta da gennaio ad aprile 2020 in piena emergenza coronavirus.

La sua linea e le sue scelte hanno convinto l’azienda che gli ha permesso di tornare con la quinta edizione dopo pochi mesi. Ad affiancarlo nel ruolo di opinionisti ci saranno Antonella Elia e Pupo. Torna il doppio appuntamento settimanale.

Dopo mesi di colloqui e decisioni, il cast è stato confermato. Ad entrare dalla porta rossa per questa nuova edizione ci saranno 21 vip. Si tratta di Elisabetta Gregoraci, Paolo Brosio, Flavia Vento, Fausto Leali, Patrizia De Blanck, Fulvio Abbate, Maria Teresa Ruta, Guenda Goria. Poi ancora Tommaso Zorzi, Denis Dosio, Matilde Brandi, Andrea Zelletta, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, Adua Del Vesco, Francesco Oppini. Infine, Dayane Mello, Massimiliano Morra, Francesca Pepe, Enock Barwuah e Myriam Catania.

Stasera i primi 12 concorrenti

Dal momento che la produzione e Mediaset hanno deciso di intraprendere nuovamente la formula del doppio appuntamento settimanale (lunedì e venerdì), formula di successo in altri Paesi, nella prima puntata non entreranno tutti i vip. Infatti, questa sera vedremo i primi 12 concorrenti, mentre gli altri entreranno venerdì 18 settembre. In questo modo ci sarà spazio per ognuno di loro.

Questa sera, dunque, entreranno dalla porta rossa Elisabetta Gregoraci, Fausto Leali, Enock Barwuah, Tommaso Zorzi, Dayane Mello, Patrizia De Blanck, Massimiliano Morra, Adua Del Vesco, Flavia Vento, Matilde Brandi, Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli. Questo significa che il resto del gruppo entrerà venerdì prossimo. Questi ultimi sono: Paolo Brosio, Stefania Orlando, Fulvio Abbate, Myriam Catania, Denis Dosio, Francesca Pepe, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria.

C’è comunque molta carne al fuoco per la prima puntata dal momento che entreranno Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. I due attori hanno avuto una lunga e complicata relazione e pare che lei non avesse nessuna intenzione di incontrare il suo ex fidanzato. Vedremo che cosa succederà. Nel frattempo sappiamo che la Casa è stata ristrutturata in stile anni 70, con spazi ampi e che ci saranno delle sorprese.