Belen Rodriguez senza mutandine? La foto che infiamma il web e scatena delle polemiche

Belen Rodriguez si mostra forse nuda su Instagram

Dopo il grande successo ottenuto con la prima puntata stagionale di Tu sì que vales, Belen Rodriguez ha catturato l’attenzione su di sé grazie ad uno scatto piccante su Instagram. A corredo della foto, la modella argentina ha scritto la seguente didascalia: “Un cuerpo”.

In poche parole l’ex moglie di Stefano De Martino si è fatta vedere mentre è seduta sulla sdraio, immortalata dal décolleté in giù, mostrando il ventre piatto e soprattutto le chilometriche gambe accavallate. Ma ad infiammare il web, creando anche delle polemiche, è stata la presunta assenza delle mutandine. Infatti la madre di Santiago con una mano prova a coprire le cosce e la rinomata ‘farfallina’, ovvero il tatuaggio che ha sull’inguine.

Lo scatto senza (forse) mutandine accende il popolo del web

Ovviamente Belen Rodriguez ha voluto giocare con il solito ‘vedo non vedo’ studiato ad effetto per accendere la fantasia degli oltre dieci milioni di follower che la seguono su Instagram. Infatti, in pochissimo tempo non sono tardati ad arrivare dei commenti infuocati.

Con molta probabilità la conduttrice di Tu sì que vales è senza mutandine, tornando a provocare attraverso il suo canale social, lasciando intuire al popolo del web degli scenari bollenti. La madre di Santiago presenta una pelle super abbronzata, mostrando ai seguaci la sua forma fisica ma non eccedendo nella volgarità. In pochissimo tempo il contenuto in questione ha superato i 260 mila mi piace e tanti commenti positivi, ma anche negativi. (Continua dopo il post)

Lo scatto di Belen Rodriguez divide il web a metà: critiche e complimenti per la soubrette

Tra i tanti commenti positivi anche quello di un volto noto del piccolo schermo, ovvero la soubrette piemontese Paola Barale. Quest’ultima ha sottolineato la perfezione delle curve della modella argentina. I follower più maliziosi hanno invitato la loro beniamina Belen Rodriguez a spostare la mano e mostrare a loro le sue grazie.

Ma come accennato prima, non sono mancate nemmeno le critiche. “Ricordati che sei una mamma”; “Quanto cattivo gusto!”, sono solo due dei tanti commenti al vetriolo che l’ex di Stefano De Martino ha ricevuto sotto il post in questione. Arriverà la replica da parte della diretta interessata oppure lascerà sorvolare?