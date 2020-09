Anticipazioni Uomini e Donne 15 settembre 2020: nuove corteggiatrici per Nicola, Tina fa uno show

Nel secondo appuntamento della settimana, quello di oggi, a Uomini e Donne vedremo nuovi colpi di scena per quanto riguarda Gemma e Nicola. I due, ormai, sono divenuti le star indiscusse di queste prime puntate del talk show di Maria De Filippi.

Ad animare ulteriormente la situazione ci penserà Valentina, la quale sembra nutrire un interesse per Vivarelli e lui pare ricambiarla. Inoltre, il giovane avrà modo di conoscere anche nuove corteggiatrici, venute in studio solo per conoscerlo. Cosa deciderà di fare il giovane?

Tina show a Uomini e Donne

Le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata di oggi, martedì 15 settembre rivelano che ci sarà un grande fermento in studio tra Gemma e Nicola. La puntata di ieri si è conclusa con una carrellata di corteggiatori e corteggiatrici eliminati dai tronisti. Davide, Gianluca, Jessica e Sophie sono stati molto diretti con il loro spasimanti ed hanno deciso di mandare a casa tutti coloro i quali non gli hanno suscitato nulla a pelle. Nella puntata odierna, invece, si tornerà a parlare della Galgani.

La donna siederà al centro dello studio per parlare della sua conoscenza con il nuovo spasimante. In tale occasione, ovviamente, non mancheranno i continui attacchi di Tina, la quale darà luogo ad uno dei suoi soliti siparietti. Nello specifico, l’opinionista siederà tra le persone del pubblico per attaccare meglio la sua acerrima nemica. Ad ogni modo, nonostante la nuova conoscenza, Gemma mostrerà ancora un certo interesse per Nicola.

Oggi Nicola rifiuta delle corteggiatrici

In particolar modo, la donna non apprezzerà molto il fatto che il giovane abbia mostrato dell’interesse per Valentina. Vivarelli, però, darà luogo ad un cambio di rotta. Il ragazzo, infatti, si sarebbe dovuto incontrare in settimana con l’Autiero, ma ha cambiato idea all’ultimo. Sirius, quindi, ammetterà di non aver avuto la voglia di uscire con la dama in quanto ancora interessato a Gemma. Questa decisione, ovviamente, farà sorgere una bella polemica tra i protagonisti di questa vicenda.

Dopo poco, Maria De Filippi dirà al giovane che ci sono delle nuove corteggiatrici per lui. Le ragazze in questione si riveleranno essere parecchio giovani e avvenenti. Nicola, però, declinerà le proposte dicendo di essere troppo impegnato mentalmente con Gemma. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, inoltre, vedremo che un giovane ventiseienne arriverà per corteggiare Valentina e la donna non lo disdegnerà affatto.